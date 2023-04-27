السعودية زهور سعود تخلع النقاب وعائلتها تتبرأ منها

البوابة - فاجأت الفاشنيستا السعودية زهور سعود متابعيها في منصات التواصل الاجتماعي بالكشف عن وجهها بعد اتخاذها قرار خلعها للحجاب والنقاب لأول مرة منذ سنوات.

ونشرت زهور سعود عبر حسابها الرسمي في تطبيق "سناب شات" سلسلة من مقاطع الفيديو خلال تواجدها في دبي ظهرت فيها وهي كاشفة عن وجهها وشعرها الأمر الذي أثار ردود أفعال متفاوتة لدى متابعيها.

زهور سعود تخلع الحجاب والنقاب

السنابية زهور سعود تخلع الكمام لأول مرة! pic.twitter.com/SZs8legtQU — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 26, 2023

ولم تكشف زهور عن السبب الذي دفعها لاتخاذ هذا القرار بالكشف عن وجهها وشعرها خاصة وأن الجمهور عرفها منذ سنوات وهي تطل عليهم بالحجاب والنقاب.

واستقبل متابعي زهور قرارها بخلع الحجاب بشكلٍ متفاوت، بين من عبر لها عن إعجابه بجمالها وبين من تساءل عن السبب الذي دفعها للكشف عن شعرها وجهها خاصة بعدما عرفها الجمهور منذ سنوات بالإطالات المحتشمة.

ورأى عدد من المعلقين بأن الفاشنيستا السعودية زهور، والمقيمة في دبي، قررت خلع حجابها ونقابها من أجل إثارة الجدل وتصدر الترند لأيام وكسب المزيد من المتابعين.

فيما رأى أحد المعلقين أن زهور قررت خلع حجابها ونقابها كنوع من الانتقام من طليقها الذي كانت قد انفصلت عنه قبل أشهر وذكرت بأنه كان يعاملها بطريقة سيئة ويقوم بتعنيفها وهو ما دفعها للانفصال عنه.

عائلة زهور سعود تتبرأ منها

أخ زهور سعود:



"العائلة متبرية منها تمامًا عن أي شي يخص هذي الانسانة" pic.twitter.com/uznNiNKYx3 — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 26, 2023

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب يدعى ياسر عمر يدعي بأنه شقيق الفاشنيستا السعودية زهور سعود ويقول بأنه وعائلته تبرأت منها بشكلٍ نهائي.

وطالب المدعو عمر في مقطع الفيديو المتداول من متابعيه عدم إرسال أي مقاطع فيديو أو صور تتعلق بـ"زهور" قائلًا بأن عائلته تبرأت منها إلى يوم الدين.

وكشف عمر بأن ما قامت به زهور "أمر خارق للعادة" و"لا يقبله الشرع والدين" مطالبًا باحترام رغبته ورغبة عائلته.

واختتم عمر في نهاية الفيديو بتعليق قال فيه: "عافانا الله من بلاوي الدنيا،انا أمامكم أتكلم بشكلٍ رسمي وبالفم المليان، نتبرأ أمام الله أنا وعائلتي بكاملها من هذه الإنسانة، أرجو تحترموا الأمر وتتفهومه وتلتمسوا لي العذر، وعفانا الله وإياكم".

ولم يتسن لموقع البوابة معرفة السبب الحقيقي وراء تخلي عائلة زهور عنها لكثرة الأقاويل والمزاعم.

من هي زهور سعود؟

اسمها الكامل: زهور سعود الدوسري

مكان الولادة: الطائف

تاريخ الولادة: 1994

مكان الإقامة: دبي

من هو زوج زهور سعود ؟

أفادت صفحات إخبارية بأن زهور كانت متزوجة من شاب يدعى عائض القحطاني قبل أن تنفصل عنه منذ أشهر.