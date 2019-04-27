السعودية: فيديو يثير موجة من الغضب بسبب عنصريته.. تجاهل طفلتين بسبب لون بشرتهما!

ضجة كبيرة أثارها مقطع تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي قام بتصويره أحد الشباب خلال حفل لأطفال الشهداء في أحد المناسبات العامة بمدينة جدة السعودية.

ووصف صاحب المقطع واسمه سامي الشيباني بالعنصرية بسبب تجاهله طفلتين، واتهم نشطاء الإنترنت أن الشاب تجاهل الطفلتين بسبب لون بشرتهما، ويظهر في الفيديو مجموعة من الأطفال في طابور خلال استعدادهما لتقديم فقرة في حفل خاص للأطفال، وبدأ بسؤال الفتيات عن استعداهن للحفل مُتجاهلًا الطفلتين.

وفور انتشار الفيديو تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تويتر وقاموا بمهاجمة الشاب عبر هاشتاغ #ضد_السناب_الأمني_العنصري وتعرض الشاب الشيباني لهجوم حاد ومطالبات بمُحاسبته.

ومن جانبه قرر الشاب السعودي سامي الشيباني الرد على كل هذه الاتهامات وتوضيح موقفه قائلًا: "ساءني تفسير المقطع الذي قمت بتصويره مساء الأمس وخصوصًا أنه يخص (أبناء الشهداء)، ولجميع من أساء فهم المقطع الحق في تفسير طالما أنني لم أتحدث، لكن أقول والله يعلم بذلك : إنني لم أقصد الإساءة لهم وأعتذر بعبارة صريحة لهم على سوء الفهم".

إلا أن توضيح الشيباني واعتذاره لم يُقنع نشطاء الإنترنت والذين رفضوا ما قاله معتبرين أن تبريره غير مقنع ومُطالبين بمقاطعة حسابه الذي ينشر نشاطات خاصة بوزارة الداخلية بسبب عنصريته.

في المقابل لم يصدر أي رد بعد من قبل وزارة الداخلية وفيما إذا كانت ستتخذ إجراء معين ضد الشاب ومنعه من تغطية نشاطاتهم في المستقبل.