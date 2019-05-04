الشارع الأردني يستيقظ على فاجعة وفاة 6 أطفال من عائلة واحدة!

استيقظ الشارع الأردني يوم أمس الجمعة على فاجعة كبيرة راح ضحيتها 6 أطفال من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم ما بين الـ 3 إلى 15 عامًا، وفي التفاصيل لقي 6 أطفال من عائلة واحدة حتفهم في محافظة إربد الأردنية بعد إندلاع حريق في منزلهم، وأُصيب 6 آخرون بما فيهم الأب في هذه الحادثة.

وكشف مصدر أمني أن عمليات الإنقاذ تلقت بلاغ بوجود حريق كبير في أحد الشقق السكنية، وسارعت الطواقم والإسعاف إلى مكان الحريق والذي اندلع في شقة بعمارة مكونة من 5 طوابق.

وحاولت الفرق إنقاذ جميع سكان العمارة إلا أن الحريق كان كبيرًا وتسبب بوفاة الأطفال الـ 6 والذي بدأ الحريق من غرفتهم، فيما كان ولادهم نائمًا في الغرفة المجاورة ووالدتهم خارج المنزل، وحاول عدد من الجيران مُساعدة فرق الإنقاذ الأمر الذي تسبب بإصابتهم بحالات اختناق وضيق تنفس بسبب الحريق.

ووصل 5 من الأطفال إلى المستشفى متوفين جراء الحروق التي أصيبوا بها فيما توفيت الطفلة الـ 6 في المستشفى بعد ساعات من وصولها إليه.