الشقيقتان السعوديتان الهاربتان مها ووفاء: نفضل الموت على الحياة في السعودية!

كشفت الشقيقتان مها وسبب السبيعي أن سبب هروبهما من بلدهما السعودية هو تعرضهما للتعنيف من قبل عائلتهما، وأكدتا أنهما اختارتا الهروب من بلدهما وأنهما لم يرتبكا جريمة بهذا التصرف.

وقالت وفاء في مقابلة صحافية: "عليّ أن آخذ إذنًا للقيام بأي شيء، للحصول على وظيفة أو الانتقال إلى مكان جديد أو الزواج، هذه الخيارات هي حقوقنا الأساسية ونحن لا نمتلكها".

We are Saudi sisters, my name is Maha and my sister Wafa. We are in danger. We need your support to deliver our voice. We want protection. We want a country to welcomes us and protects our rights. Please help us. Saudi government has canceled our passports. We are now in Georgia pic.twitter.com/aWdGtB8sE2 — georgia sisters (@GeorgiaSisters) April 17, 2019

اما مها فقد صرحت: "والدي يضربني أمام طفلي“، متحدثة عن ابنها البالغ من العمر 9 أعوام والذي تركته خلفها في السعودية قبل هروبها، مضيفة: ”هذا كان أكبر دافع للمغادرة، عشت تحت رحمة أقاربي الذكور، وأفضل الموت على هذه الحياة إن عدنا إلى السعودية سنقتل أو سيزج بنا في سجن نسائي، لا يوجد خيار آخر".

يُشار أن الشقيقتين كانت قد أنشأتا حساب خاص لهما عل توتر يحمل اسم georgia sisters نشرتا فيه: " نحن فتاتان سعوديتان هربتا من السعودية طلبا للجوء، عائلتنا والحكومة السعودية علقتا جوازي سفرنا والآن نحن عالقتان في جورجيا، نحن بحاجة لمساعدتكم رجاء".

ومن جانبها أصدرت السفارة السعودية في جورجيا بيانًا قالت فيه ”أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا أن جوازي سفر المواطنتين مها ووفاء اللتين تقيمان حاليًا في جورجيا ساريا المفعول.. إن أي مزاعم حالية بأن جوازي سفرهما قد ألغيا مزاعم غير صحيحة“.