الطفلة المعجزة.. تبدأ مسيرتها الجامعية قبل أن تدخل سنوات مراهقتها

تستعد الطفلة الأمريكية "ألينا ويكر" للالتحاق بجامعة ولاية أريزونا لدراسة تخصصًا مزدوجًا في العلوم الفلكية والكواكب وعلم الكيمياء وهي بعمر الـ12.

وقد أنهت "ألينا" مرحلة الدراسة الثانوية هذا العام بعد إكمال دروسها في التعليم المنزلي، وهي الآن تستعج لبدء تلقي محاضراتها في جامعة ولاية أريزونا الصيف القادم.

وقالت "ألينا": "لطالما حلمت بأن أكون مهندسة لأنني طوال حياتي أحببت البناء".

وفي طفولتها، بدأ شغف "ألينا" بالبناء مع مجموعات الليغو، حيث قالت والدتها "دافني ماكوارتر" أنها وعندما كانت في الرابعة من العمر أخبرتها برغبتها الدفينة للعمل في وكالة "ناسا".

وكأي طفل واسع المخيلة "كانت تشير إلى النجوم"، ولكن قدراتها الخارقة تُرجمت بتفوقها الدراسي الذي فاق التوقعات، لتعقد النية اليوم على التخصص في مجالي علوم الفلك والكواكب والكيمياء.

وأشارت "ألينا" الى أن هدفها النهائي هو العمل مع وكالة "ناسا"، فعند تخرجها من الجامعة سيكون عمرها 16 عامًا وهو ما يمكنها من العمل مع "ناسا".

وقالت: "بحلول وقت تخرجي من الكلية، سأكون أحد الذين يقودون واحدة من تلك المركبات الفضائية المستقبلية المتجولة".

ووجهت "ألينا" رسالة لأقرانها نصحتهم فيها بأنه "لا يهم عمرك أو ما تخطط للقيام به.. اذهب لتحقيقه.. احلم.. ثم أنجز".

وبينما تعمل من أجل تحقيق حلمها في أن تصبح مهندسة في وكالة ناسا، بدأت "ألينا" في الوقت نفسه في إنشاء "بودكاست" خاص بها. انقر هنا

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