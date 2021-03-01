العالم يودع فبراير بـ"قمر الثلج".. صور رائعة

هل نظرت إلى سماء الليلة الفائتة لإلقاء نظرة على القمر الكامل (البدر) لآخر ليالي شهر فبراير؟ إذا كانت إجابتك لا فقد فوت على نفسك مشهدًا رائعًا.

وكان البدر مرئيًا في جميع أنحاء العالم، باستثناء المناطق التي تشهد طقسًا سيئا والذي قد يمنع الرؤية بالنسبة للبعض.

وتطلق القبائل الأمريكية الأصلية في شمال شرق الولايات المتحدة على القمر الكامل لشهر فبراير اسم "قمر الثلج-Snow Moon" بسبب تساقط الثلوج بكثافة في هذا الوقت من العام.

وتمتلك القبائل في جميع أنحاء الولايات المتحدة أسماءها الخاصة للقمر الكامل لشهر فبراير، وفقًا لموقع القبة السماوية بجامعة ويسترن واشنطن، حيث تطلق قبيلة "أراباهو"، وهي قبيلة من الهنود الحمر في أمريكا الشمالية من عرق ألغونكين، اسم "قمر الثلج" والذي يعني بالنسبة لهم "الصقيع المتلألئ في الشمس".

القبائل الأخرى لها أسماء معاكسة، مثل قبيلة Zuni في نيو مكسيكو التي تسميها "onon u'la'ukwamme"، مما يعني "عدم وجود ثلوج في الممرات".

وسميت بعض القبائل هذا البدر بأسماء الحيوانات، فقبيلة تلينجيت في شمال غرب المحيط الهادئ تسميها "سيك ديس" أو "قمر الدب الأسود"، أما قبيلة Haida في ألاسكا تسميها "hlgit'un kungáay" أو "goose moon".



وهذا البدر مهم أيضًا في الثقافات الأخرى. إنه يمثل Māgha Pūjā، وهو مهرجان بوذي مهم يحتفل بوذا بجمع أول 1250 من تلاميذه.

وفي العام العادي، سيشهد عام 2021 أيضًا 12 قمرًا كاملًا، في العام الماضي كان هناك 13 قمرًا مكتملًا، اثنان منها في أكتوبر.

إليكم جميع الأقمار الكاملة المتبقية هذا العام وأسمائهم، وفقًا لتقويم المزارع القديم:

28 مارس - دودة القمر

26 أبريل - القمر الوردي

26 مايو - زهرة القمر

24 يونيو - قمر الفراولة

23 يوليو - باك مون

22 أغسطس - قمر الحفش

20 سبتمبر - حصاد القمر

20 أكتوبر - قمر الصياد

19 نوفمبر - قمر بيفر

18 ديسمبر - القمر البارد

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