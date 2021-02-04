العبودية في 2021.. برلمانية مصرية تقترح تجنيد المشردين في الصحراء للاستفادة من قدراتهم!

أُلغيت العبودية بالفعل في جميع البلدان على مدى القرنين الماضيين، لكن يبدو أننا على أبواب عبودية "معاصرة" بعد أن اقترحت برلمانية مصرية جمع أطفال الشوارع ووضعهم بمعسكرات في الصحراء وتدريبهم من قبل الجيش للاستفادة من قدراتهم الجسمانية.

وأسندت البرلمانية آيات الحداد اقتراحها المثير للجدل الى أن أطفال الشوارع يتمتعون بقدرات جسمانية قوية حيث لديهم القدرة على تحمل برد الشتاء القارس.

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وأضافت الحداد في مقترحها الذي قدمته لزوارة التضامن: "نشاهد اليوم كيف يتمتع هؤلاء بقدرات جسمانية وقوة جسدية يجعلهم يتحملون البرد القارس في الشتاء، فبدلًا من أن ننظر إلى هؤلاء نظرة غير آدمية، علينا أن نحاول إدماجهم في المجتمع مرة أخرى ونحولهم من أطفال شوارع إلى أناس يؤثرون في المجتمع تأثيرًا إيجابيًا، ويساهمون في بناء الدولة وتقدمها ويشاركون في تنمية الدولة".

وتابعت: "فمن الضروري العمل على إدماج هؤلاء في المجتمع مرة أخرى والاستفادة من قدراتهم الجسمانية وتعليمهم مهنًا وحرفًا مما يعود بالفائدة علي المجتمع، وأيضًا عليهم هم أنفسهم، مما يجعلهم يشعرون بأنهم أناس يحصلون على حقهم الذي منحه الدستور للجميع، وهو الحق في الحياة، وأيضًا يشعرون بأهميتهم وبنظرة الدولة الإيجابية لهم ومنع تحولهم إلى مجرمين يصعب السيطرة عليهم عن طريق تركهم في الشوارع".

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وأشارت إلى أنه بمساعدة هؤلاء ودمجهم مرة أخرى في المجتمع يعود أيضًا بالفائدة على الدولة والتقليل من خطرهم على المجتمع وتقليل نسبة الإجرام.

وقالت: "هؤلاء عبارة عن قنبلة موقوتة يجب التغلب عليها، فظاهرة أطفال الشوارع تفتح سلسلة من الجرائم لا نهاية لها، فهؤلاء يشكلون خطرا على المجتمع ويعتبرون مصدر قلق ورعب للجميع، بخلاف انتشار ظاهرة خطف الأطفال التي زادت في الآونة الأخيرة، فهؤلاء الأطفال يتم خطفهم من أهاليهم لتشغيلهم معهم في الشوارع، ومن الممكن الإتجار بهم واستغلالهم في أعمال السخرة ومن الممكن أن يصل الأمر إلى سرقة أعضائهم وقتلهم، فيجب القضاء على هذه الظاهرة".

وأثارت تصريحات الحداد غضب الشارع المصري، فكتبت إحدى المغردات على موقع التدوين "تويتر": "هذا أكبر ظلم لحقوق الأطفال اذا كنتم محتاجين جيوش ومستجدين بهذا القطاع على الأقل أطعموهم وعلموهم، وحين يكبر يكون القرار له فيما إذا كان يرغب بالالتحاق بالجيش أم لا لأن الطفل له حرية تحديد مستقبله".

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آيات الحداد: تصريحاتي عن أطفال الشوارع "حُرفت"

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قالت الحداد في تصريح لـوسائل إعلام محلية في مصر: "تصريحاتي عن أطفال الشوارع تم تحريفها، ولم اقترح أبدا اعتقالهم في صحراء، هذا أمر بطبيعته غير منطقي في عصرنا الحديث، فكيف أقوله وأنا أستاذة في القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية، وتصريحاتي تم تحريفها خاصة من اعلام الاخوان".

وتابعت: "أطفال الشوارع لهم حق في الحياة الكريمة، مثلنا جميعا، ولابد من العناية بهم، وهو ملف في أولوياتي طول عملي في البرلمان، وما أتعرض له من شوشرة لن يثنيني عن تبني هذه القضية".

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