العثور على الملياردير جيفري أبستين مُنتحرًا داخل زنزانته!

أعلنت السلطات الأمريكية يوم أمس السبت عن انتحار الملياردير الأمريكي جيفري أبستين 66 عامًا داخل سجنه، وكشفت عدة مصادر أنه تم العثور على جثة الملياردير المتهم بعدد من قضايا التحرش الجنسي والمتاجرة بالقاصرات ميتًا في سجن خاص لحمايته من الإنتحار.

وأضافت هذه المصادر أن أبيستين حاول الانتحار سابقًا وتم العثور عليه مرميًا وفي رقبته بعض الجروح، ليتم نقله إلى سجن آمن من أجل حمايته من إيذاء نفسه، إلا أنه تمكن في النهاية من إنهاء حياته.

يُشار إلى انه تم القبض على الملياردير الشهير جيفري أبستين في شهر يوليو الماضي بعدد من التهم منها التحرش الجنسي بالقاصرات والإتجار بالجنس ما بين عامي 2002 إلى 2005.

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