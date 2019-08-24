الغيرة تدفع مصرية لقتل ضرتها بإلقائها من الطابق الخامس!

دفعت الغيرة الشديدة مصرية على قتل ضرتها بإلقائها من الطابق الخامس في منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

تلقى مدير أمن المحافظة، إخطارا من محامٍ يتهم زوجته الأولى بقيامها بالاشتراك مع شقيقتها وقتل زوجته الثانية. وكشفت التحقيقات قيام المتهمة "شيماء"، 30 عامًا، الزوجة الأولى بالاتفاق مع شقيقتها، للتخلص من ضرتها المجني عليها "نادية"، 41 عامًا، عقابا لها على خطف زوجها.

وتبين أن القاتلة أعدت خطة محكمة للتخلص من ضرتها، بسبب شدة غيرتها على زوجها، "عبد الفتاح" 39 عاما محامٍ، فاستعانت بشقيقتها، وتوجها لعنوان المجني عليها، وقاما بالاعتداء عليها بالضرب، ثم التخلص منها بإلقائها من الطابق الخامس، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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