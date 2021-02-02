الـ"كوكاكولا الملوث".. كيف وصل فيروس كورونا إلى "معشوق الجماهير"

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع مقطع فيديو "غريب" يقوم فيه رجل يتظاهر بأنه صيدلاني بتجربة غير عادية للغاية ليثبت إصابة مشروب "كوكاكولا" بفيروس "كورونا" المُستجد.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، يصب الرجل بضع قطرات من Coca Cola في لوحة الاختبار Covid-19 ثم يقوم بعرض النتيجة والتي جاءت "إيجابية”.

شكك هذا الفيديو "صدمة" لدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما شكك قسم كبير منهم بمصداقيته.

ويُسمع الرجل في الفيديو يقول بالفرنسية بعد بدء ظهور خط أزرق على الكاشف "اختبار مشروب كوكا كولا إيجابي، هذا أمر لا يصدق، لا أدري ماذا أقول. هذا جنون، على الأقل أصبحتم على علم بذلك الآن".

ومع ذلك، هناك تفسير منطقي للنتيجة الإيجابية، فإن أي محلول حمضي لديه القدرة على إنتاج اختبار إيجابي.

فيما يتعلق بالفيديو الذي تم نشره، فمن المنطقي أن يتم سكب محلول حامض Coca Cola مباشرة على لوحة الاختبار من شأنه أن يؤدي إلى ظهور النتيجة الإيجابية.

وبعدها، نشر الشخص الذي أجرى التجربة مقطع فيديو ثاني لم ينتشر مثل الأول، يوضح من خلاله أنها كانت مزحة وأنه يعلم أن الاختبار حساس للمحلول الحمضي.

لذا لا تصدق كل ما تشاهده، فهناك حقيقة ما عليك البحث عنها دائمًا.

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