الفاشنيستا الكويتية جمال النجادة تستعرض ثروتها وتشكر جمهورها!

توجهت الفاشنيستا الكويتية جمال النجادة بالشكر لجمهورها من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على سناب شات، واستعرضت النجادة عبر الفيديو الثراء الكبير وامتلاكها ليخت فاخر وأرض تصل قيمتها إلى مليون دينار كويتي، مؤكدة انها استطاعت تحقيق هذه الثروة بسبب شهرتها والإعلانات التي تجنيها عبر سناب شات، موجهة الشكر لمتابيعها الذين اعتبرتهم وراء هذا الثراء.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير وأثار عدد من التعليقات المتضاربة، فالبعض تساءل عن سر الثروات الكبيرة التي يجنيها نشطاء هذه المواقع والذين عادة يعرضون محتوى غير مفيد إلا ان الناس تتأثر به مما قد يؤذي فئة معينة من الأشخاص الذين يثقون بهؤلاء الأشخاص، بالرغم من ان وظيفتهم الترويج لشركات تجارية ليس أكثر.

فيما أثنى الكثيرون على تصرف النجادة واعترافها بان ثروتها ومالها من الجمهور، معتبرين أن ما قامت به جرأة كبيرة، وتصرف نبيل م تقم به أي فاشنيستا مشهورة من قبل.

يُشار إلى ان أغلب الفاشنيستات ونجمات السوشال ميديا استطعن تحقيق ثروات طائلة بسبب أموال الإعلانات التي يجنوها من شركات الإعلان عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.