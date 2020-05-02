القبض على أوكرانية عارية تحمل رأس ابنتها في كيس .. شاهد

في جريمة مروعة، تم القبض اليوم على سيدة أوكرانية تسير عارية في أحد الشوارع، تحمل رأس ابنتها "المقطوع" وبحوزتها سكين مطبخ ملطخ بالدماء.

وفقاً للتقارير التى وردت لصحيفة "ذا صن البريطانية"، كانت المرأة تمسك بسكين وقد هددت بمهاجمة الشرطة في خاركييف.

ويظهر شريط فيديو للمرأة العارية على إحدى طرق المدينة، بينما حاصرها ضباط الشرطة وسيارات الدورية.

وفي وقت لاحق، اتصل رجل يدعى أنطون يبلغ من العمر40 عامًا بالشرطة للإبلاغ عن العثور على جثة ابنة شقيقته كريستينا البالغة من العمر 11 عاما في شقته، وفقاً لصحيفة فيتشرني خاركييف.

وقال أنطون، إنه عاش مع شقيقته تاتيانا البالغة من العمر 38 عاماً، وأشارت التقارير اللاحقة إلى أن الفتاة كانت تبلغ من العمر 12 أو 13 عامًا.

وذكر "انطون" أن تاتيانا لديها وظيفة، ورغم أن الأسرة كانت تعيش حياة فقيرة، لكن الفتاة لم تكن محرومة اجتماعيًا من أي شيء كما أعرب عن أسفه لما حدث لشقيقته وابنتها.

وتابعت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الشرطة في مدينة خاركييف بأوكرانيا وصلت لمكان الحادث، وقام الضباط بمحاصرة السيدة، وفي البداية هاجمت تاتيانا رجال الشرطة بسكين المطبخ الملطخ بالدماء، الذي كان في حوزتها،

واستطاع رجال الشرطة وقفها، ثم قاموا بلفها في بطانية، لأنها كانت عارية تمامًا.

وبعد ذلك، وصلت السيدة "تاتيانا" إلي مركز الشرطة في خاركييف، وتم احتجازها بتهمة للاشتباه في قتل ابنتها.

وأضافت صحيفة "ذا صن"، أن الشرطة ستواصل التحقيق وستعمل على الكشف عن ملابسات الحادث المروع.

من جانبهم، فقد أعرب السكان المحليون في خاركيف، عن دهشتهم، لهذا المشهد المروع.

وصرح أحد الجيران لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "كانت السيدة تاتيانا طبيعية، ولم يلاحظ أي شيء غريب في تصرفتها أو سلوكها في الفترة الأخيرة، كما أنها لم تكن مدمنة مخدرات أو كحول، كانت تشرب قليلاً في العطلات الرسمية، لكننا جميعاً نفعل ذلك".

وأضاف: "كانت كريستينا.. فتاة مبتهجة، وجيدة، مازالت تلميذة تذهب إلى المدرسة، وللأسف لا يمكنني أن أقول شيء".