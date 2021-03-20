الكشف عن خريطة لآثار آلاف من قنابل الحرب العالمية الثانية على بولندا

لا تزال بولندا تحمل ندوب آلاف القنابل التي ضربت البلاد في الحرب العالمية الثانية، والآن كشفت خريطة جديدة 6000 موقع قصف.

استخدم باحثو جامعة سيليزيا تقنية LIDAR لرسم خريطة لمنطقة "حوض كوزيل" في بولندا، مما سمح لهم بالنظر من خلال الغطاء النباتي ورؤية مواقع الارتطام عبر الأرض وفي أعماقها.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تراوحت احجام فوهات الانفجار بين 5 و17 مترا، كما عثر الباحثون على ما يصل إلى 30 فوهة في فدان.

وتعتبر هذه الحفر بمثابة تذكير بالحدث التاريخي، ولكنها تشابكت أيضا مع الطبيعة على مدى السنوات ال 75 الماضية، وتحولت إلى برك مياه ومأوى للحياة البرية.

ألقت طائرات قوات الحلفاء بالقنابل على حوض كوزلي، الذي كان في وقت الحرب العالمية الثانية محتلاً من قِبل الجنود النازيين، وذلك على الرغم من كونه موطناً لعدد من مصانع إنتاج الوقود في البلاد.

هذا وقاد الهجوم القوات الجوية الملكية البريطانية التي ركزت على تدمير مصانع الإنتاج في عام 1943 وفي عام 1944، انضم الطيارون الأمريكيون إلى المهمة.

واجمالا، ألقت الفرق ما مجموعه 39137 قنبلة يتراوح وزنها بين 250 و 500 رطلا، وقال الباحثون: "لم يكن هناك بحوثا كافية في بولندا على مثل هذه الاثار، وعلى مدى العقد الماضي، أولى الباحثون اهتماما خاصا لتكنولوجيا لايدار وطرق الكشف الأخرى، في دراسة ساحات القتال السابقة، وخاصة تلك التي تغطيها الآن النباتات الكثيفة، باستخدامها تمكن الفريق من توثيق هذه الاثار".

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