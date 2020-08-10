الكهل الشاب.. خمسيني يكشف سر مظهره وكأنه في العشرينيات من عمره

أثار رجلًا هولنديًا يبلغ من العمر 53 عامًا ويبدو في سن الـ 25 التساؤل في سر تمكنه من الظهور بمظهر أصغر من عمره الحقيقي.

وكشفت مجلة Unilad ان "إديسون برانداو" قال إنه لم يلجأ أبدا إلى الجراحة التجميلية، ويعتبر سر "الشباب الدائم" في التغذية الصحيحة والعناية بالبشرة والتفكير الإيجابي، حسب قوله.

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وأضاف "برانداو" للمجلة: "غالبًا ما يصاب الناس بالصدمة عندما يكتشفون أنني أبلغ من العمر 53 عامًا، جميعهم يعتقدون أنني في الخامسة والعشرين".

وحسب المجلة، يمارس "برانداو" يوميًا تمارين رياضية قاسية ولا يأكل السكر ولا الأطعمة المعلبة ولا المقلية ولا يدخن.

وقال: "الآن أشعر نفسي كأنني في سن أقل من الثلاثين من عمري، أشعر بنفس الطاقة التي كانت لدي من قبل".