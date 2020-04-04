الكويت بدون بصل.. سوق خضار يشهد تدافع المواطنين على شحنة من السعودية وقرار رسمي بالإغلاق

دشّن مواطنون كويتيون وسم الكويت بدون بصل وذلك بعد تناقل مقطع فيديو أظهر حالة من التدافع بين عدد كبير من المواطنين في الأسواق الكويتية لشراء البصل، وذلك بالرغم من اتخاذ الدولة إجراءات احترازية متعددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا المقطع ليثير حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ليصبح وسم #الكويت_بدون_بصل محل اهتمام من العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية أيضًا، خاصًة مع وصول شحنة من البصل إلى الكويت عن طريق السعودية.



فيديو / فوضى بسبب البصل ! pic.twitter.com/rUz0ccvVMT — المجلس (@Almajlliss) April 3, 2020

وتسبب مقطع في ردود أفعال متباينة بين المتابعين فبينما يرى البعض أن تناول "البصل"، يساعد على الوقاية من نزلات البرد والعدوى الفيروسية في ظل انتشار "كوفيد - 19" المسبب لمرض كورونا، أكد البعض الآخر أن هذا التدافع كان سببًا رئيسيًا في ارتفاع سعر البصل في ظل زيادة الطلب على شرائه.

وزاد من حدة الغضب كسر الكثير من المواطنين لقرارات الدولة الكويتية في ظل حالة حظر التجول ومنع التجمعات في إطار توجهات عدة تم أخذها على سبيل الاحتياط لمكافحة انتشار كورونا.

#الكويت_بدون_بصل



أخبار عن انقطاع البصل في دولة الكويت، ورواج فيديو لوصول شحنه من البصل إلى الكويت عن طريق السعودية، ولكن اتضح أن الفيديو قديم جدًا.

pic.twitter.com/HM6KjxLvCT — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) April 3, 2020

وعبر الوسم #الكويت_بدون_بصل عبّر المتابعين الكويتيين عن غضبهم مما يحدث، فيما تضامن مواطني المملكة مع شعب الكويت، مشيرين إلى أنهم شعب واحد ولن يتخلون عنهم.

بالمقابل كان لوزارة التجارة الكويتية قرار بإغلاق سوق الفرضة الذي شهد التزاحم فيما تم تخصيص السوق للبيع للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية فقط بناء على تعاون مع وزارة الصحة تفاديًا لازدحام الجمهور.