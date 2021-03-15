الكويت تفرج عن طلال سام بعد اتهامه بتحريض الأطفال على الانتحار

أخلت النيابة العامة في دولة الكويت سبيل الإعلامي والفنان ونجم مواقع التواصل الاجتماعي طلال السمندان المعروف إعلاميًا بـ"طلال سام" بعد اتهامه بتحريض الأطفال على الانتحار من خلال بث مباشر عبر تطبيق "إنستغرام.

ونشر سام مساء أمس تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" طمأن فيها متابعيه قال فيها: "الحمدلله.. انا بخير وهالشي ما زادني الا قوة واصرار. للي اعرفهم شخصيًا واللي ما اعرفهم شكرا لكم على وقفتكم معاي ما راح انساها.. اكتب هالكلام ودموع الفرح بعيوني .. وكمية كبيرة مكلميني فسامحوني اذا ما قدرت ارد.. انا الحين بين اهلي وناسي وان شاء الله مافي الا الخير".

الحمدلله

انا بخير وهالشي ما زادني الا قوة واصرار.

للي اعرفهم شخصيا واللي ما اعرفهم شكرا لكم على وقفتكم معاي ما راح انساها.. اكتب هالكلام ودموع الفرح بعيوني .. وكمية كبيرة مكلميني فسامحوني اذا ما قدرت ارد 🙏🏻❤️



انا الحين بين اهلي وناسي وان شاء الله مافي الا الخير. pic.twitter.com/mD4HZ5omGD

— طلال سام وأحياناً طلاسم (@TheTalalSam) March 14, 2021

كما أكد الناشط الإعلامي والحقوقي عبد العزيز اليحيى الأبناء في تغريدة قال فيها بأنه تم الإفراج عن طلال بكفالة مالية، دون الإشارة إلى قيمتها.

النيابة العامة تفرج عن طلال السمدان المعروف ب #طلال_سام بكفالة مالية

— عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) March 14, 2021

كما نشر سام "تسجيل صوتي" على "تويتر" وجه كلامه للسيدة التي تقدمت بشكوى في حقه لدى النيابة العامة واتهمته بمحاولته تحريض الأطفال على الانتحار.

وقال في التسجيل الصوتي الحكمة المعروفة: "من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجر".

حاولت اكون ايجابي طول اليوم بس بالليل ما قدرت pic.twitter.com/PGDNVkEmQa

— طلال سام وأحياناً طلاسم (@TheTalalSam) March 14, 2021

يذكر أن السلطات الكويتية ألقت القبض على سام، عقب استدعائه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية) للتحقيق معه في اتهامه بالتحريض على الانتحار للأطفال، بعد ظهوره بمقطع فيديو واقفًا في مكان مرتفع، مرددًا عبارة: "جاهزين يا أطفال"، قبل أن يلقي هاتفه من الأعلى، ثم ينزل لالتقاطه، وسط تأييد كبير له وأنه مظلوم وتم التحريض ضده، والمقطع المنتشر مجتزأ ولا يقصد التحريض على الانتحار كما أشيع عنه.

وبعدها تصدر وسم "#طلال_سام" قائمة الأكثر رواجًا في الكويت ودول خليجية أخرى بعد إعلان الداخلية الكويتية استدعائه، وانقسمت آراء المغردين بين مؤيد لقرار السلطات الكويتية بتجريم سام فيما اعتبره القسم الآخر "بريء" وجادل بأن سام لم يصرح بعبارات "تحرض الأطفال على الانتحار"، وأن المرأة التي تداولت الفيديو سبق أن تورطت بقضية تعنيف ضد الأطفال.

وانتقد مغردون قرار وزارة الداخلية باحتجاز سام باعتبار عدم فعله لأي جريمة، فيما يرى آخرون أن الكويت لديها قضايا أهم من هذا الموضوع.

فيما أبدت الفاشينيستا بيبي عبدالمحسن تعاطفها مع سام الذي يشاركها تقديم برنامج "أريكة وكتبت تغريدة قالت فيها"#طلال_سام لم يحرض أحدا على أي شي ولو عندي أطفال بكون هو المشهور الوحيد اللي بسمحلهم يتابعونه.. اتقو الله الظلم حرام".

يذكر أن طلال سام هو واحد من المشاهير الكويتيين، يُعرِف عن نفسه بأنه "مدون ومغنٍّ وكاتب أغانٍ وممثل كويتي"، عُرف بنشره للمقاطع الكوميدية عبر حساباته الإلكترونية، يحظى بأكثر من مليون متابع عبر حسابه على تطبيق "أنستغرام"، إضافة إلى 222 ألف متابع عبر "تويتر".

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