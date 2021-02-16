اللبنانية "بريدينجر" تدخل التاريخ كأول عربية تشارك في سباقات ناسكار الأمريكية

تستعد "توني بريدينجر" الأمريكية ذات الأصول اللبنانية على التنافس يوم السبت مع افتتاح موسم 2021 ARCA في دايتونا إنترناشونال سبيدواي بفلوريدا.

هذا الموسم، ستتنافس "بريدينجر" (21 عامًا) في سلسلة محدودة من ARCA Menards Series و NASCAR Camping World Truck Series، وستقود شيفروليه SS و شيفروليه سيلفرادو.

Dayton Debut. My team and I set 2 goals to finish the race and stay out of trouble. Excited for the rest of the of the season pic.twitter.com/YEdpqYWaGN — Toni Breidinger (@ToniBreidinger) February 14, 2021

ومع أول سباق لها في سلسلة الشاحنات، ستدخل "بريدينجر" التاريخ رسميًا كأول سائقة عربية أمريكية على الإطلاق تشارك في سباقات "ناسكار – NASCAR".

وقالت "بريدينجر": "إنني أتطلع حقًا إلى سباق دايتونا، كان أحد أحلامي أن تتاح لي فرصة السباق هناك".

وتابعت: "يشرفني ويسعدني أن أكون الأولى، لكني لا أريد أن أكون الأخيرة، آمل أن أتمكن من تمهيد الطريق أيضًا للسائقات العربيات في المستقبل".

وأضافت: "كانت دايتونا على قائمة أولوياتي لأتسابق فيها. حلم كل سائق هو التسابق هناك يومًا ما". "إنه مسار تاريخي. إنها خطوة في الاتجاه الصحيح نأمل في السباق في دايتونا 500 ذات يوم".

ناسكار

تعد سباقات الناسكار من أكثر السباقات أثارة في الولايات المتحدة، وهي عبارة عن مجموعة من السيارات تكون داخل مضمار أو حلبة وتتنافس ما بينها طوال العام بمعدل 36 سباق.

هذه الرياضة مشهورة في الولايات المتحدة، بالأضافة إلى وجود سلسلات خاصة بالناسكار في كل من كندا والمكسيك.

الناسكار باللغة الأنجليزية تكون Nascar وهي كلمة مختصره عن (National Association for Stock Car Auto Racing)، ولو اخذنا بداية كل كلمة من هذه العبارة ستشكل لنا NASCAR.اما معناها باللغة فهو "الاتحاد القومي لسباقات السيارات القياسية"الذي ينظم سباقاتها في الولايات المتحدة.

تقسم سباقات الناسكار في الولايات المتحدة إلى 3 اقسام رئيسية وهي كأس السبرينت (سابقا كان تدعي بالنيكستل / الوينستون) واكس فينتي والتي كانت تدعى في الماضي بالنايشين وايد وقبلها بسلسلة بوش أما القسم الأخير لهذه الرياضة تدعى بالكامبينغ ورد / الكرافتس مان وهي أقل شعبية من الأولى والثانية.

وتؤكد الإحصاءات ان أكثر من 75 مليون شخص، اي حوالي ثلث سكان الولايات المتحدة، هم من هواة ناسكار، وتحتل التصنيفات التلفزيونية لمنافساتها الاسبوعية المركز الثاني بعد كرة القدم الاميركية مباشرة.

واللافت ان سباق ناسكار يمتد في بعض الحالات إلى اربع ساعات وتتنافس خلاله سيارات تحمل على هياكلها مجموعة من اللوحات الاعلانية الغنية بالالوان، وتدور على الحلبة البيضوية بسرعة 300 كيلومتر في الساعة، إلا أن هذا ليس كل شيء لان سباقات ناسكار تتعدى كونها مجرد سلسلة من الانعطافات اليسارية، لتفرض نفسها رياضة تتطلب رشاقة ودقة وقدرة هائلة على التحمل.

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