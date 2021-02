اللبنانية "بريدينجر" تدخل التاريخ كأول عربية تشارك في سباقات ناسكار الأمريكية

تستعد "توني بريدينجر" الأمريكية ذات الأصول اللبنانية على التنافس يوم السبت مع افتتاح موسم 2021 ARCA في دايتونا إنترناشونال سبيدواي بفلوريدا.

هذا الموسم، ستتنافس "بريدينجر" (21 عامًا) في سلسلة محدودة من ARCA Menards Series و NASCAR Camping World Truck Series، وستقود شيفروليه SS و شيفروليه سيلفرادو.

Dayton Debut. My team and I set 2 goals to finish the race and stay out of trouble. Excited for the rest of the of the season pic.twitter.com/YEdpqYWaGN