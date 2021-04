اللبناني محمد الرز في ذمة الله.. عُرف بحبه للسعودية والسعوديين

نعى عشرات الآلاف من المغردين الشاب اللبناني المقيم في السعودية محمد الرّز الذي وافته المنية في ساعة متأخرة من ليل الخميس في أزمة قلبية عن عمر يناهز الـ29 عامًا.

وتصدر وسم "#محمد_الرز_في_ذمة_الله" قائمة الأكثر تداولًا في الترند السعودي على موقع التدوين "تويتر" بعد إعلان وفاته إثر إصابته بأزمة قلبية خلال ممارسته رياضة كرة القدم.

ونعى المغردون الراحل محمد بعبارات الحزن والأسى معبرين عن صدمتهم بهذا النبأ خاصة وأن محمد لا زال في العقد الثالث من عمره.

وعبر عدد من الناشطين والإعلاميين السعوديين عن حزنهم لوفاة الشاب محمد ووصفوه بـ"المحب للمملكة العربية السعودية" والمدافع عنها عبر حساباته المتنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد المغردون نشر مقاطع فيديو لمحمد والتي دافع من خلالها عن السعودية ومتصديًا لحملات التشويه التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة.

كما تداول مغردون آخرون آخر صورة للراحل محمد الرز التقطها لنفسه أمام الكعبة المشرفة يوم الاثنين الماضي 26 مارس 2021، الى جانب تداول صورة له مع طفلته الرضيعة ومقاطع فيديو وتغريدات سابقة كان قد نشرها عبر حسابه على "تويتر".

May God bless him, Good people always die 💔 🙏#محمد_الرز_في_ذمه_الله pic.twitter.com/AdOOhP5bQn