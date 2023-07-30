المؤثرة الأردنية جود الجمعاني متهمة بالتطبيع مع إسرائيل.. ما حقيقة الأمر؟

البوابة - حالة من الجدل تُثار في كل مرة يشارك فيها فنان/ـة من الوطن العربي في إعلان أو برنامج أو مؤتمر مدعوم بشكلٍ مباشر أو غير مباشر من قبل الكيان الإسرائيلي، فتتوجه أصابع الاتهام لهم فورًا بـ"التطبيع"، وهي التهمة التي تواجهها المؤثرة الأردنية جود الجمعاني مؤخرًا.

كانت البداية عندما نشر الرحّالة والمؤثر ابن حتوتة تغريدة عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إكس"، تويتر سابقًا، كشف من خلالها عن مشاركة جود الجمعاني في حملة عالمية أطلقتها شركة هيونداي – Hyundai في عام 2021 بنسخ عديدة إحداها موجه لسوق "دولة الاحتلال الإسرائيلي" وناطقة باللغة العبرية.

ولاحقًا، حذف ابن حتوتة تغريدته بعد معرفته بأن الإعلان الذي شاركت فيه جود كان جزء من حملة عالمية تتضمن اللغة العربية أيضًا، لكنه عاد وهاجمها مجددًا بعدما عثر على مقطع فيديو يوثق نطقها باللغة العبرية.

وفي الوقت الذي لم يتسن لموقع البوابة التحقق من صحة نطق جود بكلمات وعبارات في اللغة العبرية، إلا أن عددًا من المغردين أكدوا ذلك في عدة مشاهد ضمن الإعلان العالمي الموحد.

إعلان هونداي بالنسخة العربية

إعلان هونداي بالنسخة العبرية

التطبيع خيانه 👍



اعلان شركه هواندي ب الكيان يشارك فيه ممثلين أردنيين



يا عيب العيييييب pic.twitter.com/ghbgyHO4qY July 29, 2023

واتهم عدد من المغردين جود بـ"التطبيع" وطالبوا بمقاطعتها حيث يتابعها أكثر من 215 ألف شخص على إنستغرام، بعد ظهور إعلان قديم لسيارات هيونداي يزعم أنه تم تصويرها في تل أبيب المحتلة.

في المقابل دافع بعض الأشخاص عن جود وقالوا بأن الفيديو تم إنشاؤه بشكل أساسي باللغة العربية، لكن شركة هيونداي - Hyundai قامت بدبلجتها للغة العبرية.

وشارك أحد مستخدمي منصة تويتر صورتين لجمانة ظهرت في إحداها ضمن الإعلان الإسرائيلي، بينما شوهدت في صورة أخرى التقطت لها في وقت سابق، مع العلم الفلسطيني على وجهها كبادرة لدعم للقضية الفلسطينية.

علاوة على ذلك، ادعى بعض الأشخاص أن الإعلان الإسرائيلي تم إنشاؤه من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) للدفاع عن جود والممثلين العرب الذين ظهروا معها في الإعلان الإسرائيلي.

جود الجمعاني تلتزم الصمت

لم تعلق جود الجمعاني حتى هذه اللحظة على الإعلان الإسرائيلي، في حين أن كل معجب مؤيد للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية ينتظر التوضيح منها.

جود الجمعاني

تُعد جود الجمعاني واحدة من مشاهير السوشال ميديا في الأردن، واكتسبت شهرة واسعة في الآونة الأخيرة بعد مشاركتها في عدد من الفعاليات الترويجية للعديد من الشركات الكبرى في الأردن.

