المئات من العائلات تتهافت من اجل تبني طفلة الأدغال في أميركا!

كشف مسؤول حكومي أميركي أن عدد من العوائل من جميع أنحاء العالم ينتظرون في طابور من أجل تبني الطفلة المعجزة والتي أُطلق عليها لقب "طفلة الهند" أو "طفلة الأدغال".

وكان قد عُثر على الطفلة المعجزة في كيس بلاستيكي داخل إحدى الغابات في ولاية جورجيا بوقت سابق من هذا الشهر، وتحديدًا يوم 6 يونيو، حيث سمع سكان المنطقة صوت بكاء طفل وأبلغوا بدورهم السلطات عن هذا الأمر.a

وتم تداول لقطات مصورة للحظة قيام احد الضباط بتمزيق الكيس البلاستيكي الذي كانت داخله الرضيعة وتم نقلها إلى المستشفى من أجل الاطمئنان على صحتها وتوفير العناية الصحية اللازمة لها,

وعُثر على الطفلة في غابة على بعد 56 كيلومترا إلى الشمال من مدينة اتلانتا، واطلق الشرطي الذي عثر على الطفلة اسم "طفلة الهند" وذلك بسبب قصتها التي تشبه قصة ماوغلي فتى الأدغال الشهيرة.

وبعد مرور ما يقارب الشهر على العثور على الطفلة كشفت الشرطة انها بحالة جيدة وتعيش حياة طبيعية إلا أن والديها لم يظهرا حتى هذه اللحظة فيما تهافت عدد كبير من العائلات من أجل تبني الطفلة المعجزة.