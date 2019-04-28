المجندة "آنا" تتوج بلقب ملكة جمال الحرس الوطني الروسي

أسرت الحسناء "آنا خرامتسوفا" قلب الروسيين واختيرت من بين جميلات القوات المسلحة بلقب ملكة جمال الحرس الوطني الروسي في أول مسابقة تنظّم لعموم روسيا.

وقد فازت المجندة برتبة مساعد في قسم الشرطة التابعة لمديرية الحرس الروسي في منطقة الأورال "آنا" بأكبر عدد من الأصوات التي تجاوزت 57 ألف شخص في التصويت العام على الإنترنت.

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وشاركت في المسابقة أكثر من ألف امرأة من جنود وموظفي الحرس الوطني من جميع أرجاء روسيا لكن اللقب كان من نصيب "آنا" وهي من مدينة يكاترينبورغ.

وكتبت الخدمة الصحفية لإدارة الحرس الوطني الروسي يوم الجمعة الماضي: "وفقًا لنتائج التصويت العام، فازت الشرطية آنا خرامتسوفا من مديرية الحرس الوطني الروسي في منطقة سفيردلوفسك في الأورال بلقب "فاتنة الحرس الوطني"، حيث صوت لصالحها أكثر من 57 ألف شخص".

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وقالت مديرية الحرس الوطني: "أقيمت المسابقة على مرحلتين: أولًا، طلب من المشاركات التحدث عن تجاربهن وإنجازاتهن في العمل في شكل مثير للاهتمام، وتقديم هواياتهم من خلال صور الإنتاج والحلول التركيبية الإبداعية. وبعد ذلك تم نشر صور المسابقة للمشاركين في المرحلة الأولى على الموقع الرسمي للإدارة، حيث جرى التصويت عبر الإنترنت في غضون شهر".

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وختمت المديرية بالقول: "ستعرض لقطة شخصية للفائزة، بالإضافة إلى صور لـ12 متسابقة أخريات وصلن إلى تصفيات النهائي، سترفق صورهن بتقويم سنوي سيصدر عن الحرس الوطني لعام 2020 المقبل".

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