المخرجة لورين عيسى تستفز السعوديين وترقد أمام الحرم المكي

بتعليقاتٍ تعبر عن استيائهم الشديد، تداول رواد موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية صورًا نشرتها المخرجة والسنابية لورين عيسى والتي ظهرت فيها مستلقية على أحد الجبال المُطلة على المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وظهرت لورين عيسى في الصورة الأولى التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" وهي مستلقية في الخلاء مستخدمة بطانية ووسادة بعدما افترشت الأرض على سفوح أحد الجبال المطلة على الحرم المكي.

وفي الصورة الثانية، حرصت المدعوة لورين على توثيق المشهد والمكان الذي تستلقي فيه والذي أظهر الحرم المكي أمامها فيما أرفقت خاصية "المكان" عبر حسابها على "سناب شات" والتي أظهرت أنها في مكة-السعودية.

وأثار سلوك لورين استياء المغردين السعوديين الذين حرصوا على إعادة نشر الصور بهدف وصولها إلى الجهات المعنية كي يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحقها معتبرين أن ما قامت به لا يتناسب مع حرمة المكان.

فيما ذكر بعض المغردين إلى أنها المدعوة لورين هي سورية من أصل كردي، فيما تعرف نفسها على أنها "مخرجة ومتخصصة بالمسرح والتلفزيون".

كما أشار أحد المغردين إلى أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها لورين الجدل.

من هي لورين عيسى

هي إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي

سورية الجنسية ذات أصول كردية

تقيم لورين عيسى في المملكة العربية السعودية منذ زواجها من المخرج الراحل عبد الخالق الغانم.

أخرجت لورين عدد من الأعمال الدرامية.

لورين عيسى تشتري كفنها

أثارت المخرجة لورين جدلًا في 2021 حين أعلنت تبرعها بأعضائها وشراء كفنها وذلك بعد أشهر من إعلان وفاة زوجها المخرج الشهير عبدالخالق الغانم.

وذكرت أن ما عاشته في الأيام الأخيرة من حياة زوجها الراحل وفاجعة موته "كسر" كل شيء بداخلها لذا لم تعد تخاف من أي شيء.

وكان المخرج عبد الخالق الغانم قد توفي في 18 مايو 2021 عن عمر ناهز الـ63 عامًا إثر معاناته مع سرطان البروستات، الذي انتقل بعدها إلى الغدد اللمفاوية، ثم إلى العظم.