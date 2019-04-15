"المرأة الصفراء".. سيدة ترتدي اللون الأصفر "فقط" تكريمًا لوالدها (صور)

ربما لدينا جميعًا لونًا مفضلًا نحاول أن نعتمده عادة سواء في ملابسنا أو في ديكورات منازلنا وغرف نومنا، ولكن ما تقوم به سيدة بريطانية يعتبر غريبًا جدًا.

وعلى مدى السنوات الماضية، قررت "إيلا" والتي تطلق على نفسها اسم "ملكة شروق الشمس" وهي من مدينة كوفنتري شمال غرب العاصمة لندن أن ترتدي من رأسها إلى أخمص القدمين ملابس صفراء اللون، فبالنسبة لها، الأصفر هو اللون الأكثر إيجابية وسعادة في العالم، حتى أنها لا تستطيع تخيل نفسها في أي زي آخر.

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وبدأ شغف "إيلا" البالغة من العمر 35 عامًا باللون الأصفر منذ عام 2012 وذلك بشراء الملابس الصفراء وأحمر الشفاه باللون الأصفر لكنه سرعان ما امتد إلى ملابسها الداخلية وإكسسوارتها وأثاث منزلها.

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وأشارت "إيلا" الى أن "اللون الأصفر" يعني لها الكثير لأنه كان اللون المفضل لأبيها "تيري ويفر"، الذي توفي بالسرطان عندما كانت في عمر الشهرين.

وقالت "إيلا": "كان اللون الأصفر جزءًا لا يتجزأ من حياتي، بالنسبة لي، فهو يعني أشعة الشمس، أي مصدر الطاقة والإيجابية".

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وتابعت: "رغم أنني لم أحاول حساب عدد الأشياء الصفراء التي أملكها، لكن يمكن أن نقول بأن العدد تجاوز الآلاف".

وأردفت تقول: "في كل صباح أحمل حقيبتي الصفراء، وأضع ظلال العيون الصفراء وأستخدم أحمر الشفاه الأصفر، أعرف أن ما أقوم به لا يعتبر أمرًا طبيعيًا، لكن هذا لا يعني أنه خطأ أو سخيف إنها طريقتي للتعبير عن نفسي".

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وأكملت حديثها: "أنا أحب اللون ولكن بالنسبة لي يتعلق الأمر بإيجابية أشعة الشمس، ولهذا السبب أقوم بذلك".

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