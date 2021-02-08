المشهد أشبه بصورة للمريخ.. جبال الألب مغطاة بثلج برتقالي

شهد سكان جبال الألب وجبال البرانس على الحدود بين فرنسا وإسبانيا يوم السبت تساقط ثلوج برتقالية اللون.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للثلج البرتقالي، كما شوهد المتزلجون ينطلقون إلى المنحدرات على الرغم من حادثة الطقس الغريبة.

كما شوهد المتزلجون في جبال البرانس وهم يتزلجون على طبقة برتقالية من رمال الصحراء كانت تغطي طبقة الجليد في المنطقة.

وشملت الرمال جبال الألب الغربية في إيطاليا بالقرب من الحدود الفرنسية، حيث كان المشهد أشبه بصورة لكوكب المريخ، كما شمل جزر البليار وسردينيا إلى جانب جبال البرانس وسويسرا، والساحل الآزوري الفرنسي ومدن غرونوبل وسانت إتيان وبروفانس وصولًا إلى مدينة شتوتغارت الألمانية ومناطق أخرى.

وشوهدت شاحنة تزلج تسير عبر "سحابة برتقالية"، في سيستريير بجبال الألب الغربية الإيطالية، ووصف المشهد بأنه "منظر مريخي".

إذًا، ما سبب هذه الظاهرة الغريبة؟

أدت الرياح القوية في إفريقيا إلى نقل الرمال إلى السماء، وأخذتها تيارات الهواء في الغلاف الجوي شمالًا وعندما ضربت سلاسل الجبال في أوروبا تنزلت على هيئة ثلوج برتقالة.

هذه الظاهرة ليست نادرة وحدث عدة مرات في فصل الشتاء، حتى أنها وصلت في بعض الأحيان الى المملكة المتحدة.

من الشائع جدًا أن مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة لديه شرح تفصلي عن "Saharan Dust" على موقعه على الإنترنت والذي جاء فيه: "كما هو الحال في أجزاء أخرى من العالم، يمكن للرياح أن تهب بقوة فوق الصحاري - مما يؤدي إلى رفع الغبار والرمل عاليًا في السماء ... إذا كانت الرياح في الجزء العلوي من الغلاف الجوي تهب شمالًا، فيمكن حمل الغبار إلى مكان أبعد".

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