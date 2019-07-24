المغرب: مارسا أفعالًا جنسية في الشارع.. إدانة الشاب والبحث جاري عن الفتاة

بعد الضجة الكبيرة التي أثارها انتشار صور توثق لواقعة ممارسة شخص الجنس مع فتاة نهارًا وفي وسط ساحة عمومية بالقرب من مسجد محمد الخامس بمنطقة إيبيريا بطنجة، أصدرت محكمة ابتدائية المدينة، حكمها في الواقعة.

وأدانت المحكمة المُتهم الذي ظهر في فيديو وصور، وهو يمارس الجنس بشكل علني مع امرأة بـ4 أشهر حبسًا نافدة، بعد اعترافه بالتهم المنسوبة إليه، فيما لازال البحث جاريًا عن الفتاة التي شاركته تلك اللحظات الحميمية.

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فيما أشارت بعض المصادر الى أن الموقوف يدعي يوسف وينحدر من الخميسات، ويشتغل في مدينة طنجة كمساعد في الخياطة، وقد جرى توقيفه في حي الدرادب بإخبارية من عون سلطة.

وأضافت ذات المصادر، أن الموقوف يقطن بحي عين الحياني، وهو من أصحاب السوابق العدلية، حيث سبق عرضه على أنظار وكيل الملك في قضية تحرش بمواطنة إسبانية.

هذا وتجدر الاشارة إلى ان فيديو وصور هذه الفضية، خلقت صدمة وجدلًا كبيرين في طنجة، نظرًا لشناعة الفعل في واضحة النهار.

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