الملكة إليزابيث تتلقى خيولًا عربية من حاكم دبي بعد هروب الأميرة هيا الى لندن

زعمت صحيفة "ذا تايمز أوف لندن" أن الملكة إليزابيث الثانية قبلت هدايا من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أعقاب هروب زوجته السابقة الأميرة هيا الى لندن برفقة طفليها متهمة إياه بسوء المعاملة ومحاولة تزويج ابنتهما جليلة البالغة من العمر 11 عامًا.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته أمس الأحد، 28 فبراير 2021، إن قصر باكنغهام استقبل تسعة خيول سباق من إسطبل جودلفين ريسينغ المملوك للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أبريل 2019.

وفي نفس الشهر، هربت أصغر زوجة الشيخ الأميرة هيا من دبي إلى لندن مع أطفالها، قائلة إنها تخشى على حياتها بعد سماع مزاعم بأن زوجها عذب وسجن الأميرة لطيفة.

وزعمت الصحيفة بأنها تواصلت مع قصر باكنغهام وحكومة دبي للتعليق على الهدايا.

وكانت الملكة والشيخ محمد على علاقة وثيقة منذ عقود، وتربطهما حب مشترك لسباق الخيل، لكن العلاقة خضعت للتدقيق بعد أن زعم ​​أن الشيخ محمد أساء إلى ابنته لطيفة وهدد زوجته الأميرة هيا.

في فبراير 2018، هربت ابنة الشيخ محمد، الأميرة لطيفة من دبي على متن قارب بمساعدة مدربتها في فنون الدفاع عن النفس وجاسوس فرنسي سابق.

واستولت قوات الكوماندوز الإماراتية على قاربهم قبالة سواحل الهند، وأعيدت بعدها إلى دبي، وفي مقطع فيديو مسجل مسبقًا تم تصويره بعد أسرها، قالت لطيفة إنها هربت لأنها تعرضت للضرب والتعذيب بأمر من والدها.

في فبراير 2021، تمت مشاركة عدد من مقاطع الفيديو الجديدة الخاصة بلطيفة مع "بي بي سي"، وقالت فيه إنها لا تزال محتجزة في "سجن فيلا" من قبل الشرطة نتيجة محاولتها الفرار.

وشهدت تداعيات هروب الأميرة هيا من دبي إلى المملكة المتحدة مع طفليها اللذين تشاركهما مع الشيخ اهتمامًا عالميًا، حيث رفعت الأميرة دعوى قضائية لحضانة طفليها لدى وصولها إلى لندن، وقالت إنها تخشى على حياتها بعد أن أدركت أنه سجن الأميرة لطيفة.

وقالت الأميرة في مايو 2019 أن الشيخ هددها قائلًا: "أنت وأطفالك لن يكونوا بأمان في إنجلترا أبدًا".

وقالت المحكمة العليا في المملكة المتحدة في حكم لتقصي الحقائق صدر في مارس / آذار 2020 إن الشيخ محمد مسؤول عن اختطاف لطيفة.

وقال القاضي في الحكم: "لقد وجدت أنه ما زال يحافظ على نظام يتم بموجبه حرمان هاتين الشابتين من حريتهما".

وردًا على ذلك قال الشيخ محمد: "بصفتي رئيسًا للحكومة، لم أتمكن من المشاركة في عملية تقصي الحقائق التي تجريها المحكمة، وقد أدى ذلك إلى إصدار حكم تقصي الحقائق الذي يخبر بشكل حتمي جانب واحد فقط من قصة".

الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي ترسل فيديو سري لـBBC.. "أنا محتجزة في فيلا السجن"

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