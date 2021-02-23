النسخة الحقيقية من"بيبي شارك"… العثور على سمكة قرش "بوجهٍ بشري"

من بين جميع المخلوقات الغريبة والرائعة التي قد تصادفها في البحر، لا يتبادر إلى الذهن بأنك ستعثر على سمكة قرش تحمل طفرة جينية ذات "وجه بشري''.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن صيادًا قبالة سواحل إندونيسيا شعر بالحيرة عندما وجد السمكة المخيفة في شباكه.

وتم صيد القرش الصغير من قبل الصياد عبد الله نورين (48 عامًا) بالقرب من روت نداو في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية وعندما فتح بطنه، وجد بداخله ثلاثة أسماك صغيرة.

وكان لأحدهم مظهر "إنساني" واضح، مع عينان دائريتان كبيرتان تحت أنفه.

وقال عبدالله للصحيفة: "في البداية اعتقدت بأني اصطدت سمكة قرش صغيرة، لكن عندما قمت بشق بطن سمكة القرش الأم ووجدت ثلاثة صغار في بطنها، كانت الأم واثنان من ابنائها بوجه بشري".

وبعدها اصطحب عبدلله الأسماك الغريبة الى منزل عائلته لمساعدته في الحفاظ عليهم، حتى أن الجيران عرضوا عليه شرائها لكنه رفض.

وقال للصحيفة البريطانية: "منزلي مكتظ بالناس الذين يريدون رؤية القرش، يريد الكثير من الناس شرائه، لكنني سأحتفظ به بدلًا من ذلك. أعتقد أنه سيجلب لي الحظ السعيد".

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