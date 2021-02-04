النسخة المصغرة من ميشيل وباراك أوباما يخطفان الأنظار.. والسيدة الأولى تعلق: لقد نجحتما

نجح طفلان صغيران في لفت أنظار العالم لهما بعدما ظهرا في جلسة تصوير مستوحاة من إطلالة الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" وزوجته "ميشيل" خلال تنصيب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في 20 يناير الماضي.

وارتدت "رايلي ماديسون هامبتون" وصديقها "سايدن رو" من فلورنسا بولاية كارولينا الجنوبية، زي "باراك" و"ميشيل" في حفل التنصيب بمساعدة جدة "رايلي"، وتدعى "شيلا" بعد أن شاهدت حفل التنصيب في يناير.

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وقالت والدة رايلي، زوي هامبتون، لصحيفة DailyMail.com: "لقد كانت تلهث حرفيًا عندما شاهدت ميشيل واعتقدت أنها فكرة رائعة للتصوير الفوتوغرافي، ومع القليل من التسوق في أمازون، تمكنت من تجميع كل شيء حيث كانت إطلالة متطابقة رايلي مع السيدة الأولى بدءا من البطال والجاكيت وانتهاء بالاكسسوارات".

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في هذه الأثناء، كان "سايدن" يرتدي معطفًا أزرق أنيقًا وربطة عنق مع دبوسًا بالعلم الأمريكي.

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وحظيت الصور بعد نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي على أكثر من 11000 إعجاب على صفحة "رايلي" على تطبيق "إنستغرام" حتى وصلت الصورة لـ"ميشيل" والتي بدورها أعادت نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" وعلقت عليها: "لقد نجحتما".

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