الهند: انطلاق مهرجان "لعبة النار".. يحرقون بعضهم بعضًا إرضاءا للآلهة

انطلقت يوم الإثنين الماضي فعاليات مهرجان التقاذف بالنيران في الهند، الحدث السنوي الذي ينظم في شهر أبريل من كل عام، ويمتد لثمانية أيام متواصلة.

ويُطلق على المهرجان الديني اسم "Thoothedhara"، ويجري تنظيمه في ولاية كارناتاكا الهندية، ويقوم الهندوس فيه برمي بعضهم البعض بالنيران، لإرضاء آلهتهم، "دورجا".

كما يُعرف المهرجان أيضا باسم "Agni Kheli"، ما يعني بالعربية، "لعبة النار"، إذ ينقسم فيه الناس إلى مجموعتين اثنتين، تواجهان بعضهما بعضًا، وبمسافة فاصلة تتراوح بين 10 و15 مترًا، وتوزع بعدها على أفراد كل فريق حزمة من سعف النخيل، ليبدأ المشاركون بإشعالها ورمي بعضهم البعض بها، بهدف إشعال النيران في الطرف الخصم.

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ويستطيع كل مشارك رمي خمس سعفات فقط، القانون الذي يمنع نسبيًا من تفاقم الإصابات الناجمة عن الحرق، في حين تستمر اللعبة لقرابة 15 دقيقة، الوقت الذي يراه الهندوس كافيًا لإرضاء آلهتهم "دورجا"⁣.

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