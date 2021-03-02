الوطن العربي على موعد مع ظاهرة فلكية لم تحدث منذ 30 عامًا.. إليكم التفاصيل

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد يوم غد الأربعاء، 3 مارس 2021، وقوع كوكب المريخ بالقرب مع عنقود الثريا حيث سيفصل بينهما 2.6 درجة وهو أقرب اقتران لهما منذ 30 سنة.

وأشارت الجمعية في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" الى ضرورة استخدام المنظار أو التصوير لرؤية عنقود الثريا قرب الكوكب الأحمر من داخل المدن السعودية والعربية.

تشهد سماء #السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الأربعاء 3 مارس 2021 وبداية الليل وقوع #المريخ بالقرب مع عنقود #الثريا حيث سيفصل بينهما 2.6 درجة وهو أقرب اقتران لهما منذ 30 سنة وهناك حاجة لاستخدام المنظار أو التصوير لرؤية عنقود الثريا قرب الكوكب الأحمر من داخل المدن pic.twitter.com/UZPhoDT69k — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) February 28, 2021

ويرصد المريخ في الوقت الحالي بالأفق الغربي في كوكبة الثور بالقرب من نجم الدبران الأحمر، ومن السهل التمييز بينهما على الرغم من التشابه النسبي في اللون والسطوع، فالنقطة الحمراء العلوية (بالنسبة للراصد) هي نجم الدبران، أما كوكب المريخ فسيكون أسفله وأقرب بكثير إلى عنقود الثريا.

ومن أبرز الفروق أيضًا أن الدبران يضيء من ذاته في حين أن المريخ يعكس ضوء الشمس، إضافة إلى أن الدبران وعنقود نجوم الثريا نقاط "ثابتة" من الضوء في كوكبة الثور، ولكن المريخ مجرد زائر مؤقت.

ويحدث في حالات نادرة أن يكون للمريخ 3 اقترانات مع الثريا في فترة تبلغ حوالي 4.7 أشهر، ولكي يحدث هذا، يجب أن يصل المريخ إلى التقابل في وقت حرج، بحيث يمكن أن يمر المريخ قرب الثريا وهو يتحرك إلى الأمام (شرقًا أمام النجوم في دائرة البروج)، ثم إلى الوراء (باتجاه الغرب أمام النجوم في دائرة البروج)، ثم يعود ويتحرك (شرقًا) مرة أخرى، وهذا حدث في 1991-1990 وسيتكرر من جديد في 2038-2037.

يذكر أن اقتران المريخ والثريا هذه السنة لن يتكرر بنفس المسافة الظاهرية مرة أخرى حتى 4 فبراير 2038.

عنقود الثريا

هي عنقود نجمي مفتوح يقع في كوكبة الثور فوق كتف الجبار الأيمن، وهو أحد ألمع وأشهر العناقيد النجمية المفتوحة.

يتكوّن العنقود من نجوم فتيّة زرقاء ساخنة، تكوّنت كلّها في نفس الوقت تقريبًا من سحابة جزيئية قبل حوالي 100 مليون سنة.

ويُمكن رؤية العنقود بالعين المجرّدة، حيث يبلغ قدره الظاهري ككل حوالي 1.6، ومعظم الناس يستطيعون تمييز ستة من نجوم العنقود بالعين المجردة، ولكن بالرغم من ذلك يستطيع البعض تمييز 8 نجوم أو حتى أكثر.

ويُعرف هذا العنقود منذ ما قبل التاريخ، حيث ذكره الفلكيون القدماء كثيرًا، وكان قدماء العرب يتبرّكون به وبنوئه وينسحرون بوضوحه وروعته، في حين أن الإغريق تصوّروا نجومه كأنها سبع أخوات ونسجوا حولها بعض الأساطير.



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