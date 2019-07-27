اليوتيوبر الطفلة الكورية الشهيرة بورام تشتري فيلا فخمة بهذا المبلغ الضخم!

كشفت عدد من الصحف الكورية عن قيام اليوتيوبر الشهيرة الطفلة الكورية بورام بشراء فيلا فخمة بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي، وحققت الطفلة التي يصل دخلها إلى 3 ملايين دولار أمريكي بسبب قناتها على اليوتيوب ثروة كبيرة دفعت عائلتها لإنشاء شركة خاصة بها.

وتحقق الفيديوهات الخاصة بالطفلة بوراك مشاهدات عالية جدًا عبر قناتها في يوتيوب تصل إلا الملايين، ويتابعها أطفال من كافة الدول العربية، وتشكل هوس كبير للأطفال، مما ساعدها على تحقيق ثروة ضخمة جدًا لتصبح من أثرياء الأطفال حول العالم.

ويتابع بورام على إحدى قنواتها في يوتيوب 13.6 مليون متابع، و على قناة اخرى يتابعها 17.6 مليون، حيث تنشر مقاطع فيديو يتجاوز عدد مشاهدات بعضها 350 مليون مشاهدة.

يُشار إلى أن منظمة أنقذوا الأطفال العالمية كانت قد تلقت شكاوي في عام 2017 ضد قناة بورام تتهمها بتأثير المقاطع التي تبثها على التطور العاطفي والأخلاقي لدى الأطفال.

ومن جانبها قدمت المنظمة شكوى للشرطة بخصوص أحد المقاطع الذي يُظهر بورام خلال قيامتها بسرقة نقود من محفظة والدها وقيادة سيارة.

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