امرأة تتحول الى "صوت كورونا" في الهند.. إليكم القصّة!

بالنسبة لملايين الهنود، تعد "جاسلين بهالا" صوتًا مألوفًا لهم تعرفوا عليها لأول مرة خلال فترة فيروس "كورونا" المُستجد.

ففي الهند، عندما تتصل بأحدهم، لا تسمع دائمًا رنينًا أثناء انتظار رد الطرف الآخر، ولكن في بعض الأحيان تسمع مقطوعة موسيقية أو رسالة تُعرف محليًا باسم "نغمة المتصل".

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جاسلين بهالا

لكن خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين، كان صوت "بهالا" أول ما يسمعه الناس عند إجراء مكالمة هاتفيّة، وهي ساهمت في توجيه الهنود إلى كيفية التصرف خلال أزمة الوباء المُستجد، وباتت تعرف باسم "صوت كورونا" في البلاد.

وكان صوت "بهالا" يُستخدم في شركة طيران خاصّة، إلا أنّ أزمة "كورونا" أوصلتها إلى الأضواء. لقد وصف الناس صوتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بـ"الرائع" و"المُبشّر"، وجرى صنع مقاطع فيديو حول مقطعها الصوتي.

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وتقول "بهالا" لوسائل إعلام محلية: "كانت تقوم بعملها حتى قبل أسبوع من دون أن يعرفها أحد، وبعد مقابلة تلفزيونية واحدة تغيّرت حياتي، فالوباء جعلني بارزة لأن الأمة متحدة في الخوف، وهي أيضًا متحدة في معرفة هذا الصوت الذي يسمعه الأشخاص كل يوم".

وفي الأيام الأولى للوباء في الهند، لم يعرف الجميع البروتوكولات التي كان عليهم اتباعها للبقاء في أمان، فبدأت "بهالا" رسالتها بالقول: "التحيات.. البلد كله يقاتل ضد فيروسات التاجية"، وبعدها، استمرت في تقديم النصائح للناس بالبقاء في المنازل وعدم مغادرتها إلى عند الضرورة القصوى، وارتداء قناع الوجه عند الخروج، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون والحفاظ على التباعد الإجتماعي.

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وأضافت: "طُلب مني تسجيل الرسالة بصوتها باللغتين الإنكليزية والهندية، وبعد يومين أخبرها أصدقاؤها أن صوتها أصبح في كل مكان. ومع هذا لم يكن لدي أي فكرة عن مكان استخدام هذه الرسالة أو أنها ستكون ذات مدى واسع".

وفي الأسابيع القليلة الماضية، سجلت "بهالا" تسجيلين آخرين مع تطور الوضع وتغيير المبادئ التوجيهية، وتقول: "الرسالة الثانية التي سجلتها جاءت عندما كان الناس يتجنبون الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية، وطلب مني أن أذكرهم بأننا نقاتل المرض، وليس الممرض ".

أما الرسالة الثالثة فكانت عندما تغيّرت قواعد التباعد الإجتماعي، وكان يجب إخبار الناس بالحفاظ على مسافة مترين، بعدما كانت التعليمات تشير إلى أنه يجب الحفاظ فقط على مترٍ واحد.

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