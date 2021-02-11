انتحار نجمة "تيك توك" بعمر الـ18.. وآخر ما قالته صدم عائلتها!

أقدمت نجمة "تيك توك" وتدعى "دازاريا كوينت نويس"، المعروفة باسم "دي-Dee" على الانتحار عن عمر يناهز 18 عامًا بعد نشر مقطع فيديو نهائي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد والدا "دي" لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن موت ابنتهم كان انتحارًا، حيث أضافت والدتها أنها شنقت نفسها.

كما شارك والدها "نويز رحيم الله" مونتاجًا لصور ابنته على "تيك توك - TikTok" حيث شكر الجميع على "حبهم ودعمهم".

وكتب: "لسوء الحظ، لم تعد معنا وذهبت إلى مكان أفضل".

وعلى صفحة GoFundMe التي تم إنشاؤها لابنته، أضاف علاء أنه تمنى لو تحدثت ابنته معه قبل وفاتها.

وقال: "أتمنى لو أنها تحدثت معي عن توترها وأفكار الانتحار".

آخر منشورات "دي"

نشرت "دي" يوم الاثنين الماضي مقاطع فيديو عبر خاصية "القصص-Stories” عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" لآخر مشاركتها والأحداث البارزة التي عاشتها مؤخرًا.

وأظهرت مقاطع الفيديو "دي" وهي تغني وترقص قبل أن تكتب: "حسنًا، أعلم أنني أزعجكم جميعًا، هذه آخر مشاركة لي".

وقال والدها الحزين يوم الثلاثاء إنه يتمنى لو تمكنا من العمل من خلال هذا: "أريد فقط أن أحملكِ مرة أخرى يا صغيرتي، الآن عدت إلى المنزل ولن تكون هناك في انتظاري".

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