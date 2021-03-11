انتهت إجازة الأمومة فعادت لعملها مع رضيعها.. شرطية تثير الجدل في شوارع الهند

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لضابط شرطة المرور "بريانكا" جذب الآلاف من الإعجابات والتغريدات والتعليقات بعد أن اصطحبت رضيعها الى العمل لانتهاء إجازة الأمومة.

ولاقى الفيديو، الذي صوره أحد السكان بالقرب من دوار القطاع في مدينة تشانديغاره الساعة 11 صباحًا، ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما أشاد العديد من مستخدمي الإنترنت بتفاني الشرطية في أداء واجبها، نصحها البعض بإبقاء طفلها في المنزل.

وكشفت صحيفة Indian Express بأن الشرطية التي ظهرت في الفيديو تدعى "بريانكا" ولم يكن لديها خيار إلا اصطحاب رضيعها معها لعملها بعد انتهاء إجازة الأمومة لعدم تمكنها من إرساله إلى أي حضانة، أو توفير أي شخص آخر لرعايته بسبب قيود "كورونا".

وأشارت الصحيفة الى أن الطفل الذي ظهر على كتفها أثناء تنظيمها للسير يبلغ من العمر خمسة أشهر.

وبعد يوم من انتشار مقطع الفيديو، تم نقل الشرطية "بريانكا" إلى واجب أخف في خطوط شرطة المرور، القطاع 29.

وقالت الشرطة للصحيفة ذاتها: "لا يوجد أحد في المنزل لرعاية ابني، التحقت بواجبي منذ أربعة أيام. في اليومين الأولين، تم تكليفي بواجبات بالقرب من مسكني بعد طلبي للقيام بذلك. يوم الجمعة، كانت نقطة عملي - دوار القطاع 15/23 البعيد جدًا عن مكان إقامتي".

وتابعت: "لقد تأخرت وتلقيت مكالمة من خطوط شرطة المرور بضرورة التواجد هناك، لكن لا يمكنني أيضًا تجاهل طفلي. لذلك، أخذته إلى خطوط المرور وذهبت لاحقًا إلى نقطة العمل".

وأشارت الى أنه تم نقلها الى نقطة عمل أخف من حيث العبء.

نشر إفادة المتهم في قضية طفلة المعادي: أنا منفصل من 6 شهور وكنت بهزر معاها!

بوباي روسيا المُزيف: نادم على حقن عضلاتي بالفازلين

في تصرفٍ مثير للسخرية.. رئيس وزراء التايلاندي يرش المراسلين بمطهر الأيدي