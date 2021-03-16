انستغرام تطلق لمشتركيها مَيزة جديدة.. هل يغنيك عن "تيك توك"

أطلق تطبيق "إنستغرام"قبل ساعات في منطقة الشرق الأوسط خاصية جديدة تتيح لمستخدميه مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة Reels بعد إعلان عالمي في أغسطس من العام الماضي.

وتم الكشف عن الميزة الجديدة في حدث House of Instagram التابع للشركة، وستكون طريقة جديدة لمستخدمي النظام الأساسي في الشرق الأوسط لإنشاء واكتشاف مقاطع فيديو قصيرة الشبيهة بتلك التي نراها على تطبيق "تيك توك".

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب إدخال خيار الموسيقى على Instagram Stories في وقت سابق من هذا الشهر.



وتم طرح هذه الخاصية على مراحل حول العالم، وكان دور منطقة الشرق الأوسط مساء أمس الاثنين.

ويمكن للمستخدمين تصوير وتحرير مقاطع فيديو متعددة المقاطع تصل مدتها إلى 30 ثانية مع الصوت والتأثيرات والأدوات الجديدة، كما يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة الـReels مع متابعيهم في خاصية "القصص-Stories".

بالنسبة لأولئك الذين لديهم حساب عام، يمكن إتاحة Reels لمجتمع Instagram الأوسع من خلال علامة التبويب Reels المخصصة.



ويمكن للمستخدمين تصوير مقاطع الفيديو مباشرة على Reels أو تحميل مقطع فيديو محفوظ من ألبوم كاميرا الهاتف لتحريره.

وستتم إضافة علامة تبويب جديدة لمفاطع Reels بعد ذلك إلى الملف الشخصي للمستخدم، حيث ستجم جميع Reels الخاصة بهم.

يمكن أيضًا مشاركة Reels مع الأصدقاء عبر Stories و DM. إذا كان الحساب عامًا، فيمكن لغير المتابعين أيضًا مشاهدة المقطع.

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