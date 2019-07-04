بأقل من 24 ساعة.. "تويتر" يلم شمل شقيقين لم يلتقيا طيلة حياتهما

لجأت شابة من جنوب إفريقيا الى منصات التواصل الاجتماعي ومتابعيها من أجل مساعدتها في العثور على شقيقها المفقود الذي لا تعرفه ولم تلتقيه طيلة حياتها.

وبدأت قصة لم شمل عائلة من جنوب إفريقيا بطريقة مذهلة، بعد أن كانت الفتاة "سانليسيفا" قد سمعت من والدتها وهي طفلة، قصصا كثيرة عن أخيها التي لم تره أبدًا.

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وقررت الفتاة بعد أن كبرت أن تبحث عن أخيها بنفسها لتنشر تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" في تمام الساعة الخامسة بتوقيت بلادها قالت فيها: "إذا كان اسمك موسافينكوسي دوبي- ماتيبو، ووُلدت عام 1948 في غاوتينغ، اتصل بي أنا أختك، أجب على تغريدتي من فضلك. ساعدوني في العثور على أخي، إنني بحاجة إليه".

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وبعد أقل من 24 ساعة، وعند استفاقتها في اليوم التالي وجدت ردًا من أخيها المفقود في رسالة على الرسائل المباشرة DM عبر "تويتر".

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واجتمعت "سانليسيفا" مع أخيها البالغ من العمر 31 عامًا، تبيَّن أنهما كانا يعيشان في نفس المنطقة، وكانا يبعدان عن بعضها البعض فقط مسافة 30 كلم سيرًا على الأقدام، وكان قد أخذه والده قبل ولادة شقيقته بأيام.

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