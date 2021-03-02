بالذكرى الـ140 للعاصمة.. رئيس تركمانستان يقترح تسمية المواليد الجدد باسم عشق آباد

قرر رئيس جمهورية تركمانستان في آسيا الوسطى الاحتفال بالذكرى الـ140 للعاصمة الوطنية "عشق أباد" بطريقة غريبة وغير مألوفة.

واقترح الرئيس التركماني "قربانقولي بيردي محمدوف" قائمة بأسماء الأطفال الذين سيولدون في 25 مايو في الذكرى 140 للعاصمة الوطنية عشق أباد وإعطائهم أسماء محددة.

وقال بيردي محمدوف: "سيكون رمزًا إعطاء الصبي الأول الذي سيولد في 25 مايو اسم بايتاجت [العاصمة] أو عشق أباد، وأول فتاة اسم مرجان [لؤلؤة] أو مايا".

كما أمر الرئيس بإعداد هدايا لهؤلاء الأطفال، حيث شُكلت يوم السبت لجنة حكومية خاصة لتنظيم الاحتفال بالذكرى الـ 140 لعشق أباد.

ويعد هذا القرار واحد من بين الكثير من قرارات وأنشطة رئيس تركمانستان المثيرة للجدل وليس آخرها، حيث دشن مؤخرًا نصب تذكاري عملاق "تكريما" لفصيلة الكلاب التي يعشقها.

يبدو أن إثارة الجدل لل تقتصر على التمثال الذهبي، إذ سبق وأن طالبت السلطات التركمانستانية موظفي الدولة، ممن تخطوا سن الأربعين، بصبغ شعرهم باللون الرمادي حتى يصبح بنفس لون شيبة شعر رئيس الجمهورية " قربانقلي بردي محمدوف"، والعاملين في المدارس والمستشفيات ممنوعون من صبغة الشعر.

​

ولكن من تبقى لون شعره "الأصلي"، فيتعين عليه صبغ شعره باللون الرمادي، حتى يتناسب مع شيبة رئيس الجمهورية البالغ من العمر 62 عامًا.

الشيخة لطيفة: ابنة حاكم دبي التي اختفت

الشيخة لطيفة تطالب بريطانيا بإعادة فتح التحقيق في اختطاف شقيقتها شمسة

الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي في فيديو جديد: أنا رهينة في فيلا وأخشى على حياتي‎