بالذهب والكافيار..أغلى بيتزا في إيطاليا بـ"2000 يورو"

تكريمًا للفن المحلي في صناعة الذهب وتنشيط القطاع هناك، ولدت واحدة من أرقى أنواع البيتزا حول العالم في إيطاليا بسعر 2000 يورو أي ما يعادل 2.367 ألف دولار أمريكي.

وكشف موقع "vicenzatoday" الإيطالي بأن فكرة "البيتزا الذهبية" كانت من بنات أفكار صاحب أشهر مطاعم البيتزا في إيطاليا "دينو فورلين" للاحتفال بتفوق قطاع صياغة الذهب في بلاده وانطلاق فعاليات The Voice 2020 (المعرض الدولي للذهب والمجوهرات والفضة والساعات) في مدينة فيتشنزا.

وقال "فورلين" بأنه صنع البيتزا بعد تخمير العجينة لمدة 144 ساعة، ثم أضاف إليها نوعين من الكافيار أو اللؤلؤ الأسود، هما بيلوجا رويال Beluga Caviar وكافيار ألاسكا، وجبن البوراتا (جبنة حليب البقر الإيطالية المصنوعة من جبن الموزاريلا والقشطة) و260 ملليجرام من الذهب الصالح للأكل، من الأوراق والبودرة.

وتخبز بيتزا الذهب فقط عند الحجز المسبق بأسبوع على الأقل، والتي تقدم مع أدوات مائدة مطلية بالذهب محاطة بصندوق مخصص لها، مقابل الـ2000 يورو.

وتعليقًا على "بيتزا الذهب"، صرح صانعها "فورلين": "هذه هي مساهمتي وأمنيتي في إنعاش القطاع الذي يجعلنا متميزين دوليا، وهذه طريقتي للاحتفال بفيتشنزا، التي كانت موطنًا لأنشطة ونجاح مطاعم عائلتي على مدى 3 أجيال كاملة".