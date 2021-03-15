بالشموع والأضواء.. نيويورك تحيي ذكرى مرور عام على أول وفاة بـ"كورونا"

أقامت مدينة نيويورك الأمريكية قبل ساعات الذكرى الأولى لوفاة أول ضحايا فيروس "كورونا" المُستجد فيها بطريقة مؤثرة مليئة بالمشاعر.

وفي الوقت الذي أودى فيروس "كورونا" بحياة أكثر من 30 ألف من سكان مدينة نيويورك منذ 12 شهرًا، أقيم النصب التذكاري بشكل افتراضي وظهر وجوه أولئك الذين لقوا حتفهم على جسر بروكلين.

وقال رئيس البلدية "بيل دي بلاسيو" بهذه المناسبة المؤلمة: "كل صباح، أول ما أراه هو قائمة الضحايا، فكل تعنيه حقًا هو عدد الأشخاص الذين فقدناهم. اليوم هذا العدد يزيد عن 30000. إنه رقم بالكاد يمكننا تخيله".

وتابع: "كل واحد من الضحايا فعل أمرًا جيدًا لأهلهم ولذويهم ولبلدهم، ما فعلوه يستمر، ما ساهموا به، وما خلقوه، والحب الذي قدموه سيستمر".

وذكر "بلاسيو" أن الحرب العالمية الثانية، وحرب فيتنام ، و11 سبتمبر، والعاصفة الخارقة ساندي أودت بحياة عدد أقل من ضحايا فيروس "كورونا" في مدينة نيويورك.

وقال الحاخام جوزيف بوتاسنيك: "نأتي إلى هنا اليوم لنتذكر الكثيرين، الذين لم نلتقِ ببعضهم من قبل، والذين يجب ألا ننساهم جميعًا".

كما شاركت كارولينا "خواريز هيرنانديز"، التي فقدت والدها بسبب الوباء، تكريمًا شخصيًا، وقالت عن دخول والدها إلى المستشفى "عندما أوقفني الأمن، لم أفكر في معانقته لوداعه".

كما قام مركز لينكولن أيضًا بتكريم الضحايا من خلال وضع الشموع أما بوابته وأغلاق أضواء نوافيرهم لمدة 30 دقيقة يوم الأحد.

وجاءت أول حالة إيجابية لفيروس "كورونا" في مدينة نيويورك في 2 مارس 2020، على الرغم من أن الفيروس كان منتشرًا على الأرجح قبل ذلك الحين.

وفقًا لصحيفة نيويورك بوست، كانت أول حالة وفاة في المدينة من COVID-19 امرأة تبلغ من العمر 82 عامًا توفيت في بروكلين في 14 مارس 2020 في مركز ويكوف هايتس الطبي.

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