بالصور: أمير الكويت يحتفل مع "خادمات قصره" بعيده الـ90

اجتاحت صورة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وهو يحتفل بعيد ميلاده مع عاملات قصره مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الكويت.

وقد احتفل أمير الكويت بعيده الـ90 في السادس عشر من شهر يونيو/حزيران الجاري حيث لبَّى طلبًا لخادمات يعملن في قصره، بإقامة حفل له.

​

وقد ظهر الأمير وهو يقف وسط أربع خادمات من الجنسية الفلبينية أمام قالب "كيك" كبير عليها تحمل صورته.

​

ومن بين ردود الفعل، غرد الإعلامي الكويتي، مبارك الوقيان في حسابه على "تويتر" قائلًا: "صاحب السمو أمير البلاد المُفدّى الشيخ صباح الأحمد وبكل تواضع ورقي يلبي طلب خادمات قصره بإقامة احتفالية مبسطة له بمناسبة عيد ميلاده".

​

وأضاف: "كم نحن فخورين بك يا أمير الإنسانية".

كما علق المحامي الكويتي ومستشار وزير الدفاع الكويتي السابق ناصر الدويلة، على صورة الأمير من خلال تغريدة في حسابه على "تويتر" حيث كتب قائلًا: "ولا جدل ولاهم يحزنون أمير الكويت صور مع خدمه الخاص في بيته بين أحفاده وأهل بيته وهو إنسان في قمة التواضع ويحضر للأفراح ويتصور مع أي إنسان يريد أخذ سيلفي معه شيخنا غيركم".

​

في المقابل، لم يرحب بعض المدونين بالصورة التي جمعت أمير البلاد بالخادمات، مشيرين إلى أنه لا يجب إظهار الشيخ صباح الأحمد بهذه الصورة مع الخادمات.

لمزيد من اختيار المحرر:

للفوز بقلوب الفتيات.. مشاجرة دامية بين شباب في الكويت