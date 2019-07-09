بالصور: نهاية مُروّعة لملكة جمال أمريكية بتحطم طائرة

لقيت ملكة جمال أمريكية مصرعها يوم السبت الماضي بعد تحطم طائرة ذات محرك واحد كانت تُحلق فوق ملعب للجولف بالقرب من جامعة ميسيسيبي.

وفي التفاصيل، كانت "ليك ليتل" البالغة من العمر 18 عامًا تتدرب على قيادة الطائرة حين تعرضت لمشكلات ميكانيكية تسببت بانفجر المحرك وهو ما أدى الى سقوطها أرضًا على حقل غولف Ole Miss.

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وأشارت وسائل إعلام محلية، أن الجهات المعنية قامت بنقل الضحية "ليك" جوًا الى أحد مستشفيات ممفيس بعد ساعات من الحادث وكانت تعاني حروقًا بليغة بعد أن اشتعلت النيران في طائرتها الصغيرة لكنها توفيت.

فيما وصفت تقارير إعلامية الضحية "ليك" بأنها "مراهقة معروفة" في المدينة، فقد توجت "ملكة جمال الضيافة" في مدينتها وكانت تعتزم المنافسة في مسابقة ملكة جمال على مستوى الولاية ستعقد في أواخر الشهر الجاري.

وكانت الفتاة على وشك الالتحاق بدراسة علم أمراض النطق والسمع في جامعة جنوب مسيسيبي.

وأظهرت صور الحادث تحطم محرك الإطفاء تحت حطام الطائرة المحترق.

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وصرح المتحدث باسم جامعة ميسيسيبي، رود غوجاردو، لصحيفة ستاركفيل "ديلي نيوز" بأن مجلس سلامة النقل الوطني تحقق في الحادث.

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