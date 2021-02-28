بحجم باريس.. انفصال جبل جليدي عن قارة "أنتركتيكا"

انفصل جبل جليدي ضخم، بحجم باريس أو جزيرة ليسبوس اليونانية، عن القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا".

وكشفت هيئة "ريتيش أنتركتيك سورفي" (بي إيه إس) البريطانية للبحوث أن كتلة الجليد الممتدة على مساحة تقرب من 1270 كيلومترًا مربعًا قد انفصلت عن بقية الطوف الجليدي يوم الجمعة

وقالت الهيئة إن الحادثة لم تشكل خطرًا على حياة أي شخص إذ إن الأشخاص الـ12 الذين كانوا في محطة "هالي 7" الواقعة على مسافة أقل من عشرين كيلومترا من مكان الانفساخ، كانوا قد أبعدوا من المنطقة جواً منتصف الشهر الجاري.

وقالت مديرة الهيئة "جاين فرانسس": "فرقنا محضرة منذ سنوات لانفصال جبل جليدي عن منصة برونت الجليدي، فيما تراقب الفرق العاملة وضع التفسخات بفضل شبكة آلية لأدوات عالية دقة عاملة بنظام التموضع العالمي (جي بي إس) حول المحطة".

وأتاحت هذه البيانات إثر إرسالها للتحليل في جامعة كامبريدج، توجيه إنذار الجمعة في غياب أي شخص في المكان. ووصف مدير العمليات في الهيئة سايمن غارود هذا القرار بأنه صائب، قائلًا "عملنا يقوم حاليًا على الإشراف عن كثب على الوضع وتقويم أي أثر محتمل لهذا الانفصال على ما تبقى من منصة الجليد".

ولفتت فرانسس إلى وجود سيناريوهات عدة ممكنة للأشهر المقبلة، وتتمثل إما ابتعاد الجبل الجليدي أو سقوطه وبقاؤه في نقطة مجاورة، فيما ولن تعود الفرق إلى المكان قريبًا إذ ستبقى المحطة مغلقة خلال الفترة المتبقية من الشتاء القطبي.

ويعتبر هذا الصدع الثالث في رف جليدي أصبح نشطًا بشكل متزايد في السنوات العشر الماضية، فخلال شهر يناير، اندفعت الصدع إلى الشمال الشرقي بسرعة تصل إلى كيلومتر واحد في اليوم، مخترقًا الجرف الجليدي العائم الذي يبلغ سمكه 150 مترًا.

تشكل الجبل الجليدي عندما اتسع الصدع لعدة مئات من الأمتار في ساعات قليلة صباح يوم 26 فبراير، وتحرر أخيرًا من بقية الجرف الجليدي العائم.

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