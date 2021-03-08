برجر كينج بريطانيا: المرأة مكانها المطبخ

نشر الحساب الرسمي لمطعم "برجر كينج" في بريطانيا عبر "تويتر" تغريدة غريبة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة جعلته حديث وسائل التواصل الاجتماعي ووصفوها بـ"المخزية".

وكتب "برجر كينج" بريطانيا على "تويتر": "المرأة مكانها المطبخ لتتلقى وابلًا من التعليقات المسيئة قبل أن تخرج للتوضيح في التغريدة التالية.

وكتب الحساب بعدها: "النساء مكانهن المطبخ إن كن يردن ذلك، بالطبع. إلا أن 20٪ فقط من الطهاة هم من النساء. نحن في مهمة لتغيير النسبة بين الجنسين في صناعة المطاعم من خلال تمكين الموظفات من متابعة مهنة الطهي".

لكن توضيح "برجر كينج" لم ينل إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحدهم: "نحن نعلم أنك تفعل هذا من أجل إثارة الجدل. أتوقع بأنكم شركة لا تعتمد على التسويق السام".

يذكر أن العالم يحتفل اليوم باليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة وهو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس/آذار من كل عام، ويقام للدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

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