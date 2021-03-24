بررت التحرش ونشرت نصائح جنسية جريئة.. تكريم المدونة ليدي سمارا يثير جدلًا في تونس

تعرض القائمون على معرض الكتاب بالعاصمة التونسية لانتقادات حادة بعد تكريم المدونة المثيرة للجدل "ليدي سمارا" والتي اشتهرت بنشرها فيديوهات حول الثقافة الجنسية بطريقة جريئة ومثيرة.

ووجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من التساؤلات للقائمين على المعرض حول السبب الذي دفعهم لتكريم سمارا وما هي الإنجازات التي حققتها المدونة حتى تستحق هذا التكريم في هذا الحدث الثقافي الكبير.

وليدي سمارا، هي خبيرة تجميل في العقد الثالث من عمرها، وتعتبر من صانعات المحتوى اللاتي يشتغلن في حقل التدوين، وتملك قناة على "يوتيوب" تحمل اسم "واحة المرأة والجمال" ويتابعها أكثر من 24 ألف شخص.

واشتهرت ليدي سمارا بلباسها الجريء، وتقديمها لنصائح جنسية، عبر فيديوهات البث المباشر التي تقدمها، والتي تستعمل فيها عبارات بذيئة باللهجة العاميّة المحلّية، في غالب الأحيان.

وكان أبرز فيديو متداول لليدي سمارة عن "كيفية تبييض الأعضاء الحساسة بالشبّ والرمان" ما جعل مستخدمي فيسبوك في تونس يسخرون "عندما ينتهي الأدب يبقى الشبّ".

وتساءلت الناشطة السياسية فاطمة المسدي في تدوينة نشرتها على فيسبوك جاء فيها: "هذه دكتورة؟ لا. أديبة؟ لا. شاعرة؟ لا. ناقدة؟ لا. فيلسوفة؟ لا. كاتبة ؟ لا. صدقوني لا أعلم كيف سأخبركم عن محتوى صفحتها على إنستغرام. لا يهمني ما تقوم به، لكن أن يتم تكريمها فهذا أمر محير".

يذكر أن فاشينيستا كما يطلق عليها في غالب الدول العربية، ظاهرة غزت العالم وانتقلت إلى الدول العربية في السنوات الأخيرة، حيث تظهر العشرات من الحسابات بشكل يومي لنساء اختصرن الطريق ليصلن إلى كل حدب وصوب دون التزحزح عن مكانهن بهدف تحقيق الشهرة والثروة.

ويَستحوذ المحتوى غير الهادف على حسابات ليدي سمارة كما معظم المؤثِّرين.

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