برلماني أردني غاضب من مجانية المواقع الإباحية في بلده.. ويطالب بحجبها

طالب عضو مجلس النواب الأردني علي الطراونة من حكومة بلاده بحجب المواقع الإباحية في الأردن نهائيًا، لصعوبة رقابة الأهالي في ظل التعليم عن بُعد.

وقال الطراونة تحت قبة النواب وأمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الطلبة في الأردن الآن يدرسون عبر التعلم عن بُعد والإنترنت، ورقابتهم من قبل الأهالي باتت صعبة.

وأضاف: "المواقع الإباحية في الأردن مجانًا، بينما في الدول الأجنبية مقابل الأجر"، وهو الأمر الذي يتطلب حجبها كليًا.

وفي مداخلة أخرى له، قال الطراونة إن هناك بعض وسائل الإعلام حرفت الكلام، وغيرت المقصود من طلبه.

وأكد الطراونة أنه طالب في حجب المواقع، لأن التعليم الحالي أصبح كله عن بُعد.

وكتب الطراونة في مذكرة نيابية موجه الى الحكومة وموقعة من قبل مجموعة من النواب: "نحن النواب الموقعين أدناه استنادًا للمادة 152 من النظام الداخلي لمجس النواب، نطالب ومن خلال سعادكتم مخاطبة رئيس الوزراء بحجب المواقع الإباحية في بلددنا الطيب الطاهر لاسيما وان التوجه للتعليم عن بعد هو القائم حاليًا وبالتالي اصبح الإنترنت متاحًا للجميع والهواتف الذكية والآيباد متوفرة بساعات طويلة في ايدي أبناءها الذين هم بناة المستقبل".

وتابع: "ونحن نعلم كيف هذه المواقع محجوبة في كثير من الدول ولا يحصل عليها الا من يطلبها بعد دفع رسوم اشتراك في حين أنها في بلدنا بالمجان وهي سبب من أسبب شتات العقول والقلوب وخراب البيوت والتصرفات الشاذة مما حعلنا أمة مستهلكة لا أمة منتجة فهي قضة دينية تربوية اقتصادية وطنية بامتياز".

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