بريطانية تتزوج من شجرة وتحتفل بالذكرى السنوية الأولى.. شاهدي!

احتفلت البريطانية، كيت كنغهام بمرور عام على زواجها من شجرة.

وقالت كيت، التي أطلقت على نفسها اسم "إلدر" بعد الزواج من الشجرة، إنها تعيش قصة حب كبيرة مع الشجرة و أنها ليس لديها خطة للانفصال عنها أو الطلاق.

وأضافت إلدر البالغة من العمر 38 عامًا أن هذا الزواج من الشجرة كان أحد أفضل القرارات التي اتخذتها على الإطلاق، وتزوجت من الشجرة في متنزه ريمروز فالي كنتري بارك في سيفتون في سبتمبر من العام الماضي.

واحتفلت إلدر مع الشجرة بمروة عامًا على زواجهما مع صديقين، كما اعترفت بأن ابنها البالغ من العمر 15 عامًا يشعر بالحرج من زواجهما.

اعترفت كيت التي كانت تعمل كمساعد مدرس في السابق بأنها تزور الشجرة خمس مرات في الأسبوع وأنها ستظل مرتبطة بها إلى الأبد.

قالت إن الأشجار تأتي دائمًا أولاً؛ لأنهم يبقونا على قيد الحياة، مشيرة إلى أنها لم تفكر من قبل في هذه الفكرة، معتبرة أن زواجهما حدث في الوقت المناسب.

وأضافت أن زواجهما جعلها تشعر بثقة أكبر في نفسها وأنها لا يهمها ما يقوله أي شخص آخر، حيث منحها الزواج من الشجرة غرضًا جديدًا.

كانت قد ارتدت كيت ثوبًا زيتونيًا وغطاء رأس مزينًا بالزهور أثناء حفل زفافها مع الشجرة الضخمة العام الماضي.

وحضر الحفل العشرات من الضيوف وأحيي الجفل الموسيقار والشاعر، ديفي إيدج.

استوحت كيت الفكرة من الناشطات في المكسيك اللاتي أقمن احتفالات مماثلة؛ كشكل من أشكال الاحتجاج وزيادة الوعي بعدم قطع الأشجار وتطهير الأراضي.

وأعربت كيت عن أملها في أن يجذب التكتيك الغريب الانتباه إلى حملتها لإنقاذ المنتزه الذي يوجد به الشجرة، حيث سيتم ببناء ممر جانبي الطرق السريعة.

وقام السكان المحليون بحملة لوقف بناء الممر الجانبي الجديد الذي يبلغ طوله ثلاثة أميال والذي يتم بناؤه لتخفيف الازدحام المروري.

وقال السكان إن الطريق المزدوج الجديد سيدمر المنتزه ويحدث ضوضاء وتلوث مروري في المنطقة، كان قد تأجيل العمل، الذي كان من المقرر أن يبدأ في ربيع 2020 ، بسبب تفشي فيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم.