بريطانية محتجزة في دبي بعد شتم زميلتها في رسالة عبر "واتساب"

كشف موقع "اندبندنت" البريطاني بأن إن مديرة موارد بشرية من المملكة المتحدة محتجزة في دبي بعد أن شتمت زميلتها في الشقة في رسالة عبر تطبيق المراسلات الفوري - WhatsApp أثناء خلاف على طاولة غرفة الطعام.

وزعم الموقع بأن المرأة كانت تحاول ركوب طائرة من مطار دبي الدولي إلى مطار هيثرو بلندن الأسبوع الماضي عندما ألقت الشرطة الإماراتية القبض عليها.

وأشارت الصحيفة الى أن السيدة البريطانية تعيش في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2018 وستعود إلى بلادها من أجل بدء وظيفة جديدة.

وفي حديثها عبر مجموعة حملة محتجزة في دبي (DID)، قالت المرأة بأن مكتب تسجيل الوصول في المطار أخبرها إنها لا تستطيع ركوب طائرتها وتم توجيهها لرؤية شرطة المطار.

وقالت المرأة إنها "ركضت باكية" إلى شرطة المطار لطلب المساعدة وتم احتجازها دون أن تعرف سبب منعها من دخول رحلتها.

وقالت إنها نُقلت بعد ذلك إلى ثلاثة أقسام مختلفة للشرطة، وقيل لها في النهاية أن رفيقتها السابقة في الشقة اشتكت من رسالة على WhatsApp أرسلتها "منذ شهور"، والتي تحتوي على كلمة بذيئة. وكانت المرأتان تتشاجران حول استخدام طاولة غرفة الطعام كمكان عمل خلال إغلاقات "كورونا".

وأشارت الى أن الشرطة أخبرتها بأنها ستحاكم على الأرجح بغرامة أو ستواجه عقوبة سجن قصيرة. وعند الاستجواب، اعترفت السيدة بالجريمة وأدلت بإفادتها، كما صودر جواز سفرها وسُحب هاتفها لإجراء "تحليل جنائي" قبل الإفراج عنها بكفالة.

وأخبرت الصحيفة بأنها تنام حاليًا على أريكة أحد الأصدقاء في انتظار موعد دعوى قضائية سيتم تحديده على الصف، ولكن تأشيرة إقامتها ستنتهي في 12 فبراير، فإنها تخشى أنها ستواجه المزيد من العقوبات كلما طال أمد ذلك.

يوجد في دبي قوانين صارمة فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، وتعتبر إهانة أي شخص إلكترونيًا جريمة جنائية، ويمكن أن يؤدي التشهير بشخص ما على وسائل التواصل الاجتماعي (بما في ذلك WhatsApp) إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام أو غرامة تصل إلى 500000 درهم.

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