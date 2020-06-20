بريطاني يتعرض لجروح في رأسه بعد عملية جراحية فاشلة في تركيا

كشف شاب بريطاني عن معاناته الشديدة بعد خضوعه لعملية زرع شعر فاشلة بقيمة 1250 جنيهًا إسترلينيًا في تركيا، نتج عنها ندوب شديدة بالرأس وبقع الصلع.

وقال لوك هورسفيلد، البالغ من العمر 26 عامًا، وهو فني تكنولوجيا المعلومات من برادفورد غرب يوركشاير: "كنت قلقًا بشأن شعري الخفيف وعثرت على عيادة في تركيا تقوم بعملية زرع للشعر بنصف التكلفة التي ستكون عليه في المملكة، حيث أن تكلفة العلاج في بريطانيا تصل إلى حوالي 6000 جنيهًا إسترلينيًا".

ومع ذلك، بعد أشهر من العملية التي خضع لها في ديسمبر/كانون الأول 2018 في عيادة في اسطنبول، والتي استغرقت ست ساعات، تُرك الشاب يعاني من الندوب الشديدة وبقع الصلع وفشل الشعر في النمو.

وتابع "لوك" قائلًا: "الجراحين في العيادة لا يستطيعون التحدث باللغة الإنجليزية، وأخذوا العديد من الوحدات الجرابية من مؤخرة رأسى أثناء العملية".

ويُعرف هذا الإجراء باسم استخراج الوحدات الجرابية، هي طريقة لاستخراج بصيلات الشعر تتم إزالتها من جانب أو خلف فروة رأس المريض وزرعها في الأمام، إلا أن عملية زراعة شعر باءت بالفشل، وتركت فروة الرأس بكثير من الندب وبقع الصلع.

وقال لوك، إن موقع العيادة عبر الإنترنت، يعد بنتائج فعالة ومرضية بإعادة نمو خط الشعر، للرجال الذين يعانون من الشعر الخفيف.

وتابع لوك: "لقد فعلت كل ما طلبوا مني القيام به بعد إجراء العملية، ولكن بعد أربعة أشهر، حرفيًا لم أرى أي نمو اتصلت بهم لأسأل لماذا لم ينمو، ولكن قيل لي أن هذا أمرًا طبيعيًا وبعد ستة أشهر نمى الشعر ولكن ليس كثيرًا وبعد عام لم ينمو بعد وترك تلك الندوب والبقع الصلعاء".

وأردف "لوك" أن شكاواه لم تلق آذانًا صاغية، وعندما طلب استرداد المبلغ، عرضوا عليه عملية أخرى بنصف الثمن وفي نهاية المطاف عرضوا عليه استرداد 400 جنيهًا استرلينيًا وهو ثلث ما قام بدفعه لهذه العملية الفاشلة.

ونصح "لوك" أي شخص بالبحث أولًا بشكل صحيح حول العيادة وعملية زرع الشعر قبل الشروع في البدء، مبينًا: "زراعة الشعر هي جراحة آمنة للغاية ولكنها لا تخلو من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة إذا لم يتم إجراؤها بواسطة جراح مؤهل بالطريقة الصحيحة".