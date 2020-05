بسبب إسلامها وحجابها.. فصل زوجة المصارع النمساوي "ويلهلم أوت" من عملها

my wife got her termination today because of a headscarf. @bmischl Salamu alaikum rahmatula wa barakatuh. Ich liebe jeden Tag mehr. Allah swt meint es so gut mit uns. Jetzt wo die corona Krise langsam ihr ende findet hört aber auch spürbar langsam die Nächstenliebe auf. Heute wurde meine Frau gekündigt... weil das Kopftuch passt nicht am Arbeitsplatz. Sie war Barchefin in einen Entertainment Center in St. Pölten das während der Krise geschlossen hatte. Während der Krise ist es beinahe unmöglich einen neuen Job zu bekommen weswegen sie noch einige Zeit dort gearbeitet hätte bis sie etwas Neues gefunden hätte was nicht im Widerspruch zu unserer Religion ist. (Hier geht es immerhin um eine Existenz.) Der Chef telefonierte später mit mir und meinte sie könnte doch noch bleiben bis sie etwas anderes gefunden hat. Und nein , meine Frau beginnt nicht mehr dort. Es ist ein Zeichen Allahs das dieser Arbeitsplatz der falsche ist. Alhamdulilah ❤ Und sie sagt das sie weiterhin stolz ihr kopftuch tragen wird. Nachdem wir konvertiert sind hatten Leute Angst das wir radikal werden. Aber ich bin es der nun in Sorge ist das ihr uns gegenüber radikal werdet?! Allah swt steh uns bei. ☝️❤🤲 Wir sind einfach zu stabil als das uns das berühren würde. Allah swt weiß es am besten love more every day. Allah swt means so well to us. Now that the corona crisis is slowly coming to an end, the love for one's neighbor is slowly noticeably ending. Today my wife was fired ... because the headscarf doesn't fit at work. She was the bar manager in an entertainment center in St. Pölten that was closed during the crisis. During the crisis it is almost impossible to get a new job, which is why she would have worked there for some time until she found something new that was not contrary to our religion. (This is, after all, a matter of existence.) The boss later phoned me and said that she could stay until she found something else. And no, my wife no longer starts there. It is a sign of Allah that this job is the wrong one. Alhamdulilah ❤ And she says that she will continue to wear her headscarf proudly. After we converted people were afraid that we would become radical. But I am the one who is

