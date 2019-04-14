بسبب الحمل.. ملكة جمال بوليفيا تخسر تاجها

قررت إدارة مسابقة ملكة جمال في بوليفيا سحب تاج الملكة الحالية "جويس برادو" وذلك لخرقها قوانين وشروط المسابقة.

وبحسب قوانين وشروط ملكة الجمال في بوليفيا، الواقعة في أمريكا الجنوبية، يتوجب على حاملة اللقب أن تُكرس عام انتخابها للمهام الموكّلة إليها فقط.

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وكانت الشابة "جويس برادو" قد توّجت ملكة لجمال بوليفيا منذ أشهر قليلة ولكنها لم تتقيّد بالشروط المفروضة عليها لأنها أعلنت حملها من حبيبها عارض الأزياء "رودريغو خيمينيس".

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يذكر أن "جويس" قد مثلت بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون 2018 في تايلاند، حيث لم تتأهل إلى الدور قبل النهائي.

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